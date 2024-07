NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Traton auf "Hold" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Analyst Michael Aspinall verwies in einer am Montag vorliegenden Studie zu Lastwagen- und Busherstellern auf sich verbessernde Märkte und unterstützende Aktien-Bewertungen. Der Fokus liege unverändert auf den sich inzwischen aufhellenden kurzfristigen zyklischen Dynamiken. Zwar rechnet Aspinall nicht damit, dass sich diese bereits in den Bestellungen des zweiten Quartals niedergeschlagen haben, doch seien die Zeichen für die zweite Jahreshälfte 2024 ermutigend. Sein Top-Pick unter den Nutzfahrzeugherstellern ist Daimler Truck./ck/heVeröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2024 / 10:38 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2024 / 11:45 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TRATON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 30,80EUR auf Tradegate (01. Juli 2024, 17:59 Uhr) gehandelt.



