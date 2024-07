Frankfurt am Main / München / Düsseldorf (ots) - Weltweite Studie unter 2.000

CEOs und Aufsichtsräten: Unternehmenskultur und Agilität haben Priorität in

unsicheren Zeiten



- Geopolitik und KI beschäftigen zwar, sind aber keine Top-Prioritäten

- unternehmensinterne Maßnahmen weltweit und in Deutschland stark im Fokus

- Aufsichtsräte und CEOs unterschiedlicher Auffassung über Krisenkompetenz

- gefühlter Druck zu politischen Äußerungen in Deutschland mit am höchsten

- Kommunikation, Netzwerke und der Abschied von Silos gewinnen an Bedeutung







Künstliche Intelligenz, die beide die Nachrichten mitbeherrschen, sind bei den

Wirtschaftslenkern zwar auf der Agenda, aber zählen nicht zu den obersten

Prioritäten.



Eine aktuelle Studie, für die Spencer Stuart weltweit 2.321 CEOs und

Aufsichtsratsmitglieder (darunter 130 aus Deutschland) befragt hat, fördert

Überraschendes zutage: 78% sprechen zwar von hoher geopolitischer Unsicherheit

und über die Hälfte geht von einem steigenden Risiko aus. Auch fürchten mehr als

zwei Drittel negative Auswirkungen der anstehenden US-Wahlen. Dennoch stehen bei

den Befragten Themen ganz oben auf der Maßnahmenliste, die eher nach innen

gerichtet sind: Unternehmenskultur (75%), Mitarbeiterthemen (69%) sowie Umwelt-

und Regulatorik-Fragen (59%). KI mit 40% und Maßnahmen im Rahmen der

weltpolitischen Unsicherheit mit 28% spielen nur eine nachgeordnete Rolle.

Heruntergebrochen auf Deutschland zeigt sich ein ähnliches Bild in den

Ergebnissen - hier liegt nur das Thema Umwelt/Regulatorik noch vor der

HR-Problematik.



"Inmitten zunehmender politischer Spannungen sowie vielfältiger externer und

interner Komplexitäten ist es eine der größten Herausforderungen für CEOs und

Aufsichtsräte, ihre Organisationen agil und auf Fokus zu halten", erklärt Lars

Gollenia, Deutschland- und Österreich-Geschäftsführer von Spencer Stuart, die

Gründe für die Top-Platzierung von Themen, die direkt kontrollierbar und besser

zu steuern sind. "Selbst die Multitaskingfähigsten müssen ihr Netzwerk jetzt

intern wie extern erweitern, Kommunikation als A und O begreifen und ihr

Top-Führungsteam stärken, um die wesentlichen Aufgaben strategisch und

operational angehen zu können", so der Partner des führenden

Top-Executive-Search- und Leadership-Advisory-Unternehmens weiter. Denn 25% der

weltweit und auch der in Deutschland Befragten bewerten die Agilität in ihren

Unternehmen als nicht ausreichend: Die Antwort auf Herausforderungen und sich



