In diesem Video geht der Trader Ingmar Königshofen wieder auf den DAX ein. Der DAX verharrt bereits seit einigen Tagen in einer Seitwärtsrange. Verschiedene Vorfilter zeigen zudem keine klare Richtung an. Aus diesem Grund könnte sich ein Discount Put Optionsschein anbieten, mit dem sich aktuell eine Seitwärtsrendite von +18,76 (+62,84% p.a.) erzielen lässt, sofern der DAX am Bewertungstag unter 19.500 Punkten notiert. Mehr dazu in diesem Video.