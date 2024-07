Ein Schachzug, den auch die Analysten von Warburg Research für gelungen halten. Puma habe seine Sichtbarkeit mit "cleverem und kostengünstigen Guerilla-Marketing" gesteigert, schreiben die Analysten in der Juli-Ausgabe des Monthly Stock Trackers, Warburgs monatliche Auswahl an besonders aussichtsreichen Aktien-Chancen. Dort wird die Puma-Aktie im aktuellen Monat als Top-Pick hervorgehoben.

Denn die Aktie ist derzeit deutlich günstiger als die der Konkurrenz von Nike. Obwohl Puma mit seinen Q1-Zahlen vor ein paar Monaten punkten konnte, hat die Aktie inzwischen alle Gewinne wieder abgegeben. Für das zweite Quartal - die Zahlen werden im August präsentiert - sieht Warburg Research eine Beschleunigung des Umsatzwachstums und eine Rückkehr zum Gewinnwachstum. Grund dafür ist das starke Auftragsbuch des Unternehmens.

Die Bewertung von Puma im Vergleich zu den Wettbewerbern ist nach Meinung der Analysten äußerst attraktiv. Die Aktie wird mit einem Abschlag von mehr als 40 Prozent auf den EV/EBIT gegenüber Nike gehandelt, was angesichts der schwächeren Wachstumserwartungen bei Nike als ungerechtfertigt angesehen wird.

Warburg ruft für die Puma-Aktie ein Kursziel von 88 Euro auf, was vom aktuellen Niveau glatt eine Verdopplung bedeutet. Am Montag hat die Aktie mit einem Plus von über 2 Prozent bereits einen Schritt in die richige Richtung gemacht. Von den 21 von Marketscreener erfassten Analysten raten 8 zum Kauf der Puma-Aktie und 13 zum Halten. Das mittlere Kursziel liegt bei 54 Euro.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

