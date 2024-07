FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zur Terrorwarnung für US-Stützpunkte:

"Entgegen islamistischer Drohungen, das Ereignis für Anschläge zu nutzen, ist die erste Hälfte des EM-Fußballfestes ohne solche Vorkommnisse geblieben. Daher wirkt die Erhöhung der Terrorwarnstufe für US-Einrichtungen in Europa wie eine kalte Dusche. Die Bundesregierung spricht von einer "anhaltend hohen" Gefahr für Anschläge durch die islamistische Szene. Von einer konkreten Bedrohung ist momentan nicht die Rede. Die US-Warnung sollte als Erinnerung daran dienen, dass Sicherheit keine Selbstverständlichkeit ist, sondern hergestellt werden muss - vor US-Militärbasen genauso wie in den Stadien und auf den Fanmeilen der Republik. Eine weiterhin hohe Präsenz von Sicherheitskräften und auch Taschenkontrollen sind kein überflüssiger Schnickschnack. Auch in Zeiten der Freude sollte Wachsamkeit oberstes Gebot sein."/yyzz/DP/he