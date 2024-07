COTTBUS (dpa-AFX) - Der Braunkohlekonzern Leag streitet sich mit Klimaaktivisten am Landgericht Cottbus wegen der Besetzung von Braunkohlebaggern vor mehr als fünf Jahren. Am Dienstag (11.00 Uhr) wird über eine Unterlassungsklage verhandelt, die der Tagebau-Betreiber gegen zwei Kohlegegner eingereicht hatte. Damit will die Leag nach eigenen Angaben ihre Kraftwerks- und Tagebaugelände schützen. Am 4. Februar 2019 waren Umweltaktivisten in der Lausitz auf Braunkohlebagger geklettert und hielten diese besetzt.

Das Energieunternehmen Leag teilte mit, die Unterlassungsklage beziehe sich auf das unbefugte Betreten der Tagebau- und Kraftwerksgelände sowie auf die Störung des Betriebs der Anlagen. "Mit der Unterlassungserklärung verpflichten sich die Betroffenen, im Falle einer Zuwiderhandlung eine festgesetzte Vertragsstrafe zu zahlen."