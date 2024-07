Damit setzt sich die Schaukelbörse unvermindert zwischen 18.045 und jetzt in der Spitze 18.460 Punkten weiter fort, der Bereich um 18.400 Punkten stellt ohnehin einen kurzfristig großen Widerstand dar. Die Abwärtsrisiken in Richtung 17.875 und darunter 17.500 Punkten sind aber weiterhin präsent und würden sich bei einem Kursrutsch unter den EMA 200 bei 17.975 Punkten manifestieren. Auf der Oberseite müsste ein Sprung mindestens über 18.750 Punkte gelingen, damit noch einmal der Bereich um 19.000 Punkten in den Fokus rücken kann.

Tendenziell sieht sich der Markt aber mit negativen Nachrichten konfrontiert, für Unsicherheit dürfte im Laufe der Woche noch die zweite Wahlrunde in Frankreich sorgen und erst in der kommenden Woche eine klare Ausgangslage für die europäischen Börsen schaffen. Die erste Runde der Parlamentswahl hat zwar die rechtspopulistische Partei Rassemblement National (RN) gewonnen, die absolute Mehrheit aber verfehlt. Am kommenden Sonntag geht es in die Stichwahl, weshalb erst im Anschluss mit klaren Verhältnissen gerechnet werden kann. Politische Börsen haben in der Regel aber kurze Beine, durch die erhöhte Volatilität sollten sich Anleger daher nicht aus der Ruhe bringen lassen.