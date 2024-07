Daten, die auf der 2024 World FMF (Fetal Medicine Foundation) in Lissabon, Portugal, vorgestellt wurden, zeigen das Potenzial eines automatisierten Systems zur Erstellung genomischer Profile fetaler Zellen, die in hohem Maße mit invasiven Genomanalysen übereinstimmen. Die Ergebnisse einer großen klinischen Validierungsstudie zeigen, dass die auf fetalen Zellen basierende nichtinvasive pränatale Screening-Technologie (NIPT) von Menarini Silicon Biosystems sowohl fetale genomweite pathogene Kopienzahlvarianten mit einer Größe von mehr als 600 KB als auch die häufig gescreenten Trisomie zustände genau erkennen kann.

BOLOGNA, Italien und HUNTINGDON VALLEY, Pa., 2. Juli 2024 /PRNewswire/ -- Die Abteilung für Reproduktive Präzisionsmedizin von Menarini Silicon Biosystems (MSB) hat letzte Woche auf dem 21. Weltkongress der Fetal Medicine Foundation in Lissabon, Portugal, die Ergebnisse einer großen multizentrischen Studie vorgestellt, in der die nächste Generation der nicht-invasiven pränatalen Testtechnologie unter Verwendung von aus dem mütterlichen Blut isolierten, fetalen Zellen beschrieben wird. Die genomische Analyse dieser fötalen Zellen zeigte eine hohe Übereinstimmung mit der Analyse fetaler Zellen, die durch invasive diagnostische Verfahren erhalten wurde. Darüber hinaus demonstrierte der in der Entwicklung befindliche zellbasierte Test von MSB seine potenzielle Validität für das Screening genomischer Erkrankungen, die mit den derzeit verfügbaren, hochmodernen, nicht-invasiven Screening-Technologien auf der Grundlage der zellfreien DNA-Analyse (cfDNA) nicht leicht zu finden sind.

Im Mittelpunkt dieser groß angelegten Studie, an der mehr als 1.000 Frauen teilgenommen haben, stand die Isolierung einzelner fetaler (Trophoblast-)Zellen aus dem mütterlichen Blut und deren Analyse sowohl auf häufige trisomische Erkrankungen als auch auf genomweite Mikrodeletionen und Mikroduplikationen, so genannte pathogene Kopienzahlvarianten (pCNVs), die für eine erhebliche perinatale Morbidität und Mortalität verantwortlich sind. Die vorgestellten Ergebnisse zeigten, dass der auf fetalen Zellen basierende NIPT von MSB, Informationen liefern kann, die über die "üblichen" Trisomien hinausgehen, die durch die nicht-invasive cfDNA-Standardanalyse erkannt werden, sowie mit einem hohen Maß an Genauigkeit und Granularität des Genoms - breite Mikrodeletionen und Mikroduplikationen bis zu einer Größe von mindestens 600 KB - erkennen kann. Der zellbasierte Test wurde mit der chromosomalen Microarray-Analyse (CMA) und dem Karyotyp aus der Chorionzottenbiopsie (CVS) oder der Fruchtwasserpunktion (Amniozentese) verglichen, den klinischen Gold-Standard-fetalen Diagnosemethoden zum Nachweis genomischer Chromosomenanomalien im pränatalen Setting.