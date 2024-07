Aixtron, ein Hersteller von Halbleiterproduktionsanlagen, hat wirtschaftlich ein vielversprechendes Jahr abgeschlossen. Die Position im Markt für Leistungsbauelemente auf Basis von Siliziumkarbid (SiC) wurde gestärkt, was zum Gewinn von neuen Kunden führte. Vergleichbares ist auch im Markt für Leistungselektronik auf Basis von Galliumnitrid (GaN) gelungen. Um Kunden zu binden und die Produkte weiterzuentwickeln, wird derzeit ein Innovationszentrum am Hauptsitz von Aixtron in Herzogenrath errichtet, wofür etwa 100 Millionen Euro bis zur Fertigstellung investiert werden. Der Blick in die Bücher offenbart insgesamt eine Steigerung der Erlöse im Vergleich zum Vorjahresquartal um 53 Prozent auf 118,3 Millionen Euro. Aufgrund des starken Umsatzwachstums erzielte Aixtron im ersten Quartal 2024 ein Bruttoergebnis von 43,8 Millionen Euro, was einem Anstieg von 41 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Den wirtschaftlichen Erfolgen steht im Jahr 2024 nur eine schwache Kursentwicklung gegenüber. Aixtron verzeichnete im ersten Quartal 2024 im Vergleich zum Vorjahr einen Rückgang des Auftragseingangs um 14%. Der Auftragsbestand ging um 15% zurück. Möglicherweise führte dies zu einer Marktunsicherheit bezüglich zukünftiger Aufträge und löste eine negative Marktreaktion aus. Experten weisen auf einen trägeren E-Auto-Markt als möglichen Gegenwind für Aixtron hin. Am Tag der Veröffentlichung des Jahresergebnisses am 29. Februar 2024 durchbrach der Aktienkurs den bestehenden Aufwärtstrend und sank an diesem Tag in der Spitze um rund 22 Prozent auf 24,75 Euro. Einem kurzen Pullback auf 28,85 Euro folgte eine Abwärtssequenz in den Unterstützungsbereich zwischen 20,94 Euro und 24,49 Euro. In den letzten Handelstagen fiel der Kurs auf 17,96 Euro. Sollte der Kurs weiter nachgeben, könnte der Unterstützungsbereich um den Wert bei 16,64 Euro stabilisierend wirken. Durch den erheblichen Rückgang der Kurse im Jahr 2024 sind auch die erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnisse (KGVs) für die Jahre 2024 bis 2026 gesunken. Das erwartete KGV 2026 hat den aktuellen Wert von 12,03. Dies lässt auch auf eine Stabilisierung der Kurse schließen.