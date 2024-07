Tibet Huayu, der Partner von East Africa Metals, beginnt das Beschaffungsverfahren für Bergbauausrüstung in den Minenerschließungsprojekten Mato Bula and Da Tambuk im Staat Tigray in Äthiopien Vancouver, British Columbia – 2. Juli 2024 / IRW-Press / East Africa Metals (TSX-V: EAM, „East Africa Metals“ oder das „Unternehmen“) freut sich zu berichten, dass der Entwicklungspartner des Unternehmens Tibet Huayu Mining Co Ltd. („Tibet Huayu“) …