FORT LAUDERDALE, FLORIDA – 2. JULI 2024 / IRW-Press / ZEFIRO METHANE CORP. (Cboe Canada: ZEFI) (Frankfurt: Y6B) (das „Unternehmen“, „Zefiro“ oder „ZEFI“) gab heute die Ernennung von Mohit Gupta zum Chief Financial Officer bekannt. In dieser Funktion wird Herr Gupta dazu beitragen, Zefiro bestmöglich zu positionieren, um das Wachstum der innovativen Methanminderungsprojekte und der Portfolios von Emissionszertifikaten des Unternehmens weiter zu beschleunigen.

Herr Gupta verfügt über mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung im Bankwesen und im Energiehandelssektor, vor allem als eines der wichtigsten Gründungsmitglieder des Energiehandelsgeschäfts von J.P. Morgan. Herr Gupta war überdies in leitender Funktion bei Ernst & Young und Wells Fargo tätig.

Mohit Gupta (Bild oben) wurde zum Chief Financial Officer von Zefiro Methane Corp. ernannt.

Leser, die Nachrichtenportale nutzen, können die oben stehenden Medien möglicherweise nicht abrufen. Bitte besuchen Sie SEDAR+ oder die Rubrik Investors auf der Website des Unternehmens; dort können Sie eine Version dieser Pressemitteilung mit allen eingebundenen Medien abrufen.

Talal Debs, Gründer und Chief Executive Officer von Zefiro, sagt dazu: „Mohit Guptas Erfolgsbilanz in unserem Sektor ist unübertroffen - von seiner Beteiligung am Aufbau einer Abteilung für Energiemärkte bei einem der ehrwürdigsten Finanzinstitute der Welt bis hin zur geschickten Bewältigung zahlreicher beispiellos turbulenter Marktphasen. Seine einzigartige Marktexpertise und seine jahrzehntelange Erfahrung als Führungskraft werden eine entscheidende Rolle dabei spielen, Zefiro an der Spitze der Umweltdienstleistungsbranche zu etablieren, und wir freuen uns sehr, ihn in unserem Team begrüßen zu dürfen.“

Mohit Gupta erklärt: „Während meiner dreißigjährigen Tätigkeit im Energiehandel habe ich zwar zahllose beeindruckende neue Unternehmen kommen und gehen sehen, aber die Möglichkeit, das umfassende Dienstleistungsmodell von Zefiro zu stärken, war eine einzigartige Gelegenheit, die ich mir nicht entgehen lassen konnte. Dieses zukunftsorientierte Führungsteam hat erkannt, dass ein kritischer Bedarf in der Branche besteht, hat diesen genutzt und sich dabei gleichzeitig einer der drängendsten globalen Herausforderungen gestellt. Ich kann es kaum erwarten, mit meinen neuen Kollegen zusammenzuarbeiten, um Zefiros Dienstleistungsangebot für einen wachsenden, vielfältigen Kundenstamm zu erweitern.“