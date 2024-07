Nach Ausbruch des französischen Leitindex CAC 40 über seine Verlaufshochs aus 2022 von 7.384 Punkten im Dezember letzten Jahres konnte ein weiteres Kursziel in dem Index aktiviert werden, diesmal am 138,2 Fibonacci-Retracement sowie der Kursmarke von 8.054 Punkten. Dieses Ziel wurde Ende März erreicht, dort etablierte Marktteilnehmer kurz vor Erreichen eines zweiten mittelfristigen Ziels am 161,8 % Fibo aber bei 8.259 Punkten ein Doppelhoch. Dieses wurde schließlich Anfang Juni aktiviert, der Index fiel entsprechend auf seinen seit September 2022 bestehenden Aufwärtstrend zurück und wird nun einem ausgiebigen Test unterzogen. Die Kursmuster weisen jedoch eklatante Schwächen auf, was zu einem Trendbruch und neuerlichen Handelsansätzen führen dürfte.

Akute Schwäche