BERLIN (dpa-AFX) - SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese ist zuversichtlich, dass die Ampel-Koalition sich in den kommenden Tagen auf einen Entwurf zum Bundeshaushalt 2025 einigen kann. "Ich bin guter Dinge, dass, sobald wir uns hier in die sogenannte parlamentarische Sommerpause verabschieden werden, dann auch die Ergebnisse vorliegen", sagte er am Dienstag in der Sendung "Frühstart" von RTL/ntv. Die Bundestagsabgeordneten schließen am Freitag ihre letzte Sitzungswoche vor der knapp zweimonatigen Sommerpause ab.

Die Regierung will den Haushalt am 17. Juli ins Kabinett bringen. Damit der Beschluss noch vorbereitet werden kann, wird in den kommenden Tagen ein Abschluss der Verhandlungen erwartet. Wiese nannte nun noch einen weiteren Anlass, die Gespräche zügig abzuschließen: "Wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann würde ich mir natürlich wünschen, dass wir Freitag, 18.00 Uhr, wenn die deutsche Nationalmannschaft gegen Spanien spielt, sozusagen alles geregelt haben."