Warum die Stärke des Nasdaq 100 vorbei sein könnte

seit mehreren Wochen thematisiere ich in meinen Börsenbriefen die außergewöhnliche Stärke des Nasdaq 100 im Vergleich zum Rest des US-Aktienmarktes. Wie auch Sven Weisenhaus hier zuletzt mehrfach betonte, geht diese Stärke nur auf wenige Aktien zurück, vor allem aus dem Tech-Sektor.

Den Index-Diskrepanzen auf der Spur

In der Vorwoche hatte ich bereits darauf hingewiesen, dass der Anteil der Marktkapitalisierung der 7 größten Werte im S&P 500 in jüngster Zeit immer neue Höchststände erreicht (siehe dritte Grafik in der Börse-Intern vom 24.06.2024).

Dies führt allerdings zu völlig unterschiedlichen Effekten in den verschiedenen Indizes. So bleiben Dow Jones und NYSE Composite auffällig hinter den anderen Indizes zurück:

Quelle: MarketMaker mit Daten von VWD, eigene Berechnungen

Der Grund dafür ist einleuchtend: Im Dow Jones sind mit Amazon, Apple und Microsoft zwar drei Aktien aus den „Magnificent 7“ enthalten, aber außer Microsoft ist keine davon hoch im Index gewichtet. (Der Dow Jones wird traditionell nach den Kurswerten statt nach Marktkapitalisierung gewichtet.)

Im NYSE Composite sind per Definition keine Nasdaq-Aktien enthalten, denn er enthält eben nur die Aktien der NYSE. Und da Nvidia und Co. an der Nasdaq notiert sind, fehlt deren Zugkraft im NYSE Composite.

Das zeigt sich auch im Vergleich zu den anderen, marktbreiten Indizes: Im S&P 500 haben die Tech-Werte (inklusive Nvidia und Co.) aktuell ein Gewicht von 32,6 %, im Russell 3000, der immerhin 3000 Werte des US-Aktienmarktes umfasst, sind es 30,1 %. Entsprechend dicht folgen sie dem Nasdaq 100 mit 61,5 % Tech-Wert-Anteil.

Die Schere geht (noch) weiter auf

So weit, so klar. Aber es fällt auf, dass ab Mitte Mai die Schere zwischen dem Nasdaq 100 bzw. den anderen marktbreiten Indizes und dem Dow Jones bzw. NYSE Composite nochmals weiter aufgeht (siehe senkrechte Linie im Chart).

Ab dann ging offenbar die Rally der Tech-Werte in die nächste Runde. Doch ein Blick auf die Sektor-Performance seitdem zeigt, dass keineswegs nur die Tech-Werte überproportional stiegen:

Quelle: eigene Berechnungen mit Daten von VWD

Außer dem Tech-Sektor konnten auch der Telekom-Sektor und die zyklischen Konsumgüter überproportional zulegen. Auch hier ist der Grund sehr einfach: Entgegen der landläufigen Annahme gehören die meisten „Magnificent 7“ nicht zum Tech-Sektor, der korrekt eigentlich Information Technology Sector heißt. Und dazu gehören IT Hardware & Equipment (wozu merkwürdigerweise Apple gehört, die eigentlich „nur“ elektronische, also zyklische Konsumgüter herstellen), Semiconductor & S. Equipment (also Halbleiter; mit Nvidia) sowie Software & Services (Microsoft).

Seite 2 ► Seite 1 von 3