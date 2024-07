Aktienmärkte: Biden und Trump werden zur großen Gefahr!

Die entscheidenden Akteure und zugleich die große Gefahr für die US-Aktienmärkte sind derzeit Biden und Trump! Warum? Weil Biden trotz offenkundiger Demenz sich weigert, die Bahn frei zu machen für einen anderen Kandidaten und damit die Chancen für Trump immer mehr steigen, nächster US-Präsident zu werden. Aber Trump heißt faktisch: ein weiteres Ausufern der Schulden bei gleichzeitigem Anstieg der Inflation - daher steigen die Renditen (Kapitalmarkt-Zinsen) seit der TV-Debatte der beiden Politiker steil an. Das ist eine Art Abstimmung mit den Füssen: die Investoren verlangen deutlich höhere Prämien (Renditen), damit sie bereit sind, das zunehmende Risiko von US-Schulden in Kauf zu nehmen. Die Aktienmärkte aber ignorieren bisher die steigenden Renditen - aber wenn diese weiter steigen, wird das nicht mehr funktionieren. Heute im Fokus Aussagen von Fed-Chef Powell (15.30Uhr) und die offenen Stellen in den USA (JOLTs, 16.00Uhr)..

Hinweise aus Video:

