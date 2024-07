21 Mio. Australische Dollar – ungefähr 13 Mio. EUR - ist das australische Unternehmen Chariot (WKN: A3EWMX, ISIN: AU0000294498, Ticker: CC9) derzeit an der Börse wert – nicht viel im Vergleich zu Bergbauriesen wie Rio Tinto (100 Mrd. EUR) oder BHP (136 Mrd. EUR).

Trotzdem spielt das 2019 gegründete Unternehmen in einem Punkt in der ersten Liga mit: Beim Zugang zu Ländereien. 121 km2 groß ist das Gebiet, das Chariot in der McDermitt-Caldera im Südosten von Oregon und im Norden von Nevada kontrolliert. Nur ein Unternehmen kommt in der Gegend auf noch größere Flächen: Lithium Americas.

Nordamerikanische Lithium-Hoffnungen ruhen auf Supervulkan

Die McDermitt Caldera ist Teil eines „Supervulkans“, der mit der nordöstlichen Wanderung des Yellowstone Hot Spots relativ zur nordamerikanischen Platte in Verbindung steht.

Hier laufen seit einigen Jahren die Prozesse ab, die die USA unabhängig von chinesisch dominierten Rohstoffmärkten machen sollen. 2023 hatte ein Gericht grünes Licht für den Baubeginn bei der Mine gegeben: Thacker Pass ist laut dem Eigentümer Lithium Americas "die größte bekannte Lithiumquelle in den Vereinigten Staaten" und die drittgrößte der Welt und enthält gemessene (7,0 Mio. t), angezeigte (9,1 Mio. t) und abgeleitete (3,0 Mio. t) Mineralressourcen von 19,1 Mio. t LCE - genug für die Produktion von einer Million E-Autos pro Jahr.

Ganz in der Nähe liegt ein zweites Projekt im Besitz von Jindalee. Dieses enthält eine angezeigte (11,1 Mio. t) und abgeleitete (10,4 Mio. t) Mineralressource von 21,5 Mio. t LCE.

Die Geologen von Chariot haben das Resurgent-Projekt in unmittelbarer Nachbarschaft von Lithium Americas und Jindalee nicht zufällig ausgewählt. Die Experten vermuten ähnliche Merkmale wie bei den beiden benachbarten Tier-1-Lagerstätten. Resurgent East etwa enthält die gleichen Grabensedimente wie Thacker Pass, auch beim Ablagerungsmodell gibt es offenbar höchste Ähnlichkeit.