Die Umfrage von Reuters unter 19 Banken, Maklern, Versicherern und Vermögensverwaltern zeigt, dass die BoJ im 1. Jahr die Käufe um durchschnittlich 16,1 Billionen Yen (99,7 Milliarden US-Dollar) senken könnte. Dies entspricht monatlichen Käufen von 4,65 Billionen Yen, was eine Reduktion gegenüber den aktuellen 6 Billionen Yen darstellt. Im 2. Jahr könnte das Volumen auf durchschnittlich 3,55 Billionen Yen sinken. Insgesamt würde dies eine Verringerung um rund 45 Billionen Yen in zwei Jahren bedeuten.

Die Umfrage fand vom 25. Juni bis 1. Juli statt. Bei einer Sitzung im vergangenen Monat beschloss die BoJ, im Juli einen detaillierten Plan zur Reduzierung ihrer Anleihekäufe bekannt zu geben. Dieser Plan soll im August starten und einen Zeitraum von "etwa ein bis zwei Jahren" umfassen.

BOJ-Gouverneur Kazuo Ueda sagte, das Tapering werde "beträchtlich" sein, nannte aber keine genauen Details. Am 9. und 10. Juli wird die BoJ eine Sitzung mit den Marktteilnehmern abhalten, um deren Meinungen einzuholen. Der finale Plan soll bei der Sitzung am 30. und 31. Juli beschlossen werden.

Nach einem Jahrzehnt aggressiver Anleihekäufe hat die BoJ nun einen Bestand von 576 Billionen Yen an japanischen Staatsanleihen (JGB), was etwa der Hälfte aller am Markt verkauften JGBs entspricht. Die Reduzierung der Bestände ist Teil der Bemühungen der BoJ, ihre massiven geldpolitischen Anreize auslaufen zu lassen. Im März führte dies auch zur Beendigung der 8 Jahre andauernden Negativzinsen.

Die japanischen Aktien verzeichneten einen deutlichen Anstieg, was auch an der Schwäche des heimischen Yen lag. Der Nikkei 225 kletterte zeitweise auf 40.075 Punkte.

Marktstrategen der Deutschen Bank betonten, dass der Yen gegenüber dem US-Dollar den tiefsten Stand seit 38 Jahren erreicht habe.