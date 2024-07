PARIS (dpa-AFX Broker) - Die Aktien des französischen Reifenherstellers Michelin haben am Dienstag im frühen Handel deutlich nachgegeben. Sie verloren zuletzt 3,5 Prozent auf 34,83 Euro. Die Aktie beschleunigte damit ihre Korrektur - also einen Rückschlag nach starkem Anstieg - der vergangenen Wochen. Nach einem Anstieg von rund 32 auf bis auf gut 38 Euro in der ersten Jahreshälfte hatte der Wert zuletzt im Sog der schwachen französischen Börse wieder Federn gelassen.

Auch Aktien des deutschen Wettbewerbers Continental standen unter Druck. Bei einigen Autozulieferern wie Continental und Valeo drohten Gewinnwarnungen, hatte es am Morgen zudem in einer eher skeptischen Studie der UBS zum europäischen Autosektor geheißen.