HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Stabilus von 88 auf 66 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analystin Yasmin Steilen betonte in einer am Dienstag vorliegenden Studie ihre Überzeugung, dass die jüngste Gewinnwarnung die Geschäftsszenarien für den Autozulieferer nicht beeinträchtigen. Auch die Übernahme des US-Unternehmens Destaco verliere nicht ihre Berechtigung. Eine Neubewertung werde aber Zeit brauchen, denn das Management müsse erst wieder Vertrauen schöpfen. Das Kursziel kappte sie auch wegen der gesunkenen Bewertung von Konkurrenten./tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2024 / 16:57 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Stabilus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,91 % und einem Kurs von 44,15EUR auf Tradegate (02. Juli 2024, 08:00 Uhr) gehandelt.