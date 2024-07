Köln (ots) - Die Beauty und Lifestyle Brand NOLES, die im September diesen

Jahres lanciert wird, freut sich, ihre neue Managing Director Katrin Stockinger

vorzustellen. Mit dieser strategischen Personalentscheidung setzen die beiden

Gründerinnen Farina Opoku und Ann-Katrin Schmitz auf langjährige Erfahrung und

bewährte Expertise in den Bereichen E-Commerce und Beauty.



"Mit Katrin Stockinger gewinnen wir eine herausragende Führungskraft, die unsere

Vision und Werte teilt. Ihre langjährige, internationale E-Commerce-Expertise

und kreativen Ideen werden NOLES helfen, sich in einem dynamischen Markt

erfolgreich zu positionieren und zu etablieren." so Ann-Katrin Schmitz.







Digital-Expertin Ann-Katrin Schmitz begann bereits im Jahr 2014 und führte zu

zahlreichen Kooperationen. Im Jahr 2020 wurde die erste von drei gemeinsamen

Co-Creations von Farina Opoku und der Naturkosmetikmarke Börlind lanciert. Die

Augenpads der Marke wurden zum Bestseller und insgesamt achtfach ausgezeichnet.

Diese erfolgreiche Zusammenarbeit wurde während Katrin Stockingers Zeit bei

Westwing fortgeführt und mündet nun in ihre Rolle als Managing Director bei

NOLES.



Farina Opoku über die bisherige Zusammenarbeit: "Gemeinsam mit Katrin haben wir

bereits großartige Erfolge gefeiert. Ihre Liebe zum Detail, Verständnis für die

Creator Economy und Expertise im Beauty-Bereich machen sie zum perfekten Match

für NOLES."



"Die Möglichkeit, mit Farina und Ann-Katrin ihre neu gegründete Marke

aufzubauen, hat mein Marketing-Herz direkt höher schlagen lassen" , sagt Katrin

Stockinger. "Nach einer Dekade erfolgreicher Zusammenarbeit freue ich mich

darauf, jetzt 'unter einem Dach' mit diesem talentierten und passionierten Duo

NOLES zu einer etablierten Marke im Bereich Beauty und Lifestyle aufzubauen."



Mit ihrer 10-jährigen Erfahrung in der Beauty-Branche bringt Katrin Stockinger

wertvolles Wissen in das Start-up ein. Vor ihrem Wechsel zu NOLES war sie beim

Home & Living Experten Westwing global für die Bereiche Public Relations und

Influencer Marketing verantwortlich. "Nach diesen vielseitigen beruflichen

Stationen freue ich mich darauf, die dynamische Start-up-Welt mitzugestalten" ,

so Katrin Stockinger.



Über NOLES:



NOLES wurde 2024 von der bekannten Influencerin Farina Opoku und der

Digital-Expertin Ann-Katrin Schmitz gegründet. Mit einer Community von über zwei

Millionen Follower:innen auf Instagram und einer zehnjährigen Erfahrung in der

Branche hat sich Farina Opoku als eine der einflussreichsten Persönlichkeiten im

Bereich Social Media etabliert. Das Unternehmen ist nach dem Kosenamen von

Farinas Tochter benannt. NOLES verfolgt das Ziel, durch innovative Produkte und

kreative Marketingstrategien neue Standards im Beauty- und Lifestyle-Bereich zu

setzen.



