Bis 2030 werden Automobilmarken aus China rund ein Drittel des Weltmarkteserobern und rund neun Millionen Einheiten außerhalb Chinas verkaufen. In Europawürde die Verdoppelung des Marktanteils der chinesischen Marken zwischen 2024und 2030 auf Kosten der europäischen, japanischen und koreanischen Marken gehen,deren Verkaufsvolumen bestenfalls stabil bleiben würde.Die chinesischen Automobilhersteller setzen für den Ausbau des Marktanteils aufihren strukturellen Kostenvorteil und geben diesen in einer aggressivenPreisgestaltung an die Endkunden weiter. Im Vergleich zu einem europäischenElektrofahrzeug liegen die Herstellkosten rund 35% niedriger, insbesondere beider Batterie.Neben den schnellen Entwicklungszyklen von etwa 18-24 Monaten sind diechinesischen Automobilhersteller der weltweiten Konkurrenz auch bei derKundenorientierung einen Schritt voraus, insbesondere bei Komfort undAusstattung der jüngsten Generation an Fahrzeugen.Fabian Piontek, Partner & Managing Director sowie Leiter desAlixPartners-Automobil-Geschäfts in der DACH-Region, sagt: "Das traditionelleBetriebsmodell der Automobilindustrie in Deutschland muss sich ändern, wenn wirwettbewerbsfähig bleiben wollen. Neue EU-Zölle auf chinesische Autos können dieImporte kurzfristig verlangsamen und Verkaufspreise stützen, aber sie werdenzugleich die lokale Fertigung chinesischer Fahrzeuge und Komponenten in Europabeschleunigen. Zudem spüren vor allem die deutschen Hersteller heute dieKonkurrenz der chinesischen Hersteller in deren Heimatland. Dies betrifftinsbesondere die deutschen Premiumhersteller, denen mit China ein wichtigerMarkt zunehmend wegbröckelt."Während viele Hersteller in den vergangenen Jahren auf Elektromobilität gesetzthaben, verlangsamt sich vor allem in Deutschland die Nachfrage nachElektroautos. Der Marktanteil neuer Elektrofahrzeuge erreicht 2024 in Europa 20