Die aktuelle Aktienmarktrallye wird hauptsächlich von Werten getrieben, die als erste von den KI-Entwicklungen profitieren. Dazu gehören unter anderem Microsoft (zu 49 Prozent an OpenAI beteiligt), Nvidia (Marktführer für KI-Chips) oder auch Meta , das Milliarden US-Dollar in neue KI-Anwendungen investiert. Alle drei Aktien sind bereits stark gestiegen und nehmen so ein möglicherweise hohes Wachstumspotenzial vorweg.

Warum Amazon alle Trümpfe in der Hand hält

Ein Konzern, der bisher eher für seine Marktführerschaft im E-Commerce bekannt war und in der Breite von KI profitieren könnte, ist Amazon. Warren Buffett hält die Aktie bereits mit einer Positionsgröße von 1,95 Milliarden US-Dollar (01.07.2024) im Berkshire-Hathaway-Portfolio.

Aber warum wird Amazon zukünftig neben dem E-Commerce- wahrscheinlich auch das KI-Geschäft dominieren?

Der Konzern, der nach dem Jeff-Bezos-Prinzip „Es ist immer Tag eins“ agiert und so einen Geschäftsbereich nach dem anderen zum Weltmarktführer entwickelt, ist mittlerweile auch der weltgrößte Cloud-Anbieter. Wer dieses Segment beherrscht, wird am Ende voraussichtlich auch zu den wichtigsten KI-Konzernen zählen.

Amazon erzielt bereits heute mit AWS mehr Gewinn und eine deutlich höhere Marge als mit seinem Onlinehandel. Darüber hinaus investiert der Konzern in Nvidia-KI-Chips, entwickelt mit Trainium2 einen eigenen KI-Halbleiter und bietet Machine-Learning- und KI-Dienste an. In den kommenden zehn Jahren will das Unternehmen zudem insgesamt mehr als 100 Milliarden US-Dollar in AWS investieren.

Die hohe Bedeutung des Cloud- und KI-Geschäfts für Amazon wird auch durch den Aufstieg des früheren AWS-Chefs Andrew R. Jassy deutlich, der 2021 zum CEO des gesamten Konzerns berufen wurde. Um KI zukünftig in den Mittelpunkt zu stellen, hat Jeff Bezos darüber hinaus Matt Garman mit der AWS-Führung betraut.

Amazon hat sich zudem für vier Milliarden US-Dollar an dem direkten Open-AI-Konkurrenten Anthropic und für weitere Millionen US-Dollar an dem Machine-Learning-Unternehmen Hugging Face beteiligt.

Die Amazon-Aktie ist in den letzten Monaten stärker angezogen. Darüber hinaus gelang dem Management in den vergangenen Quartalen eine deutliche Steigerung der Gewinnmarge, sodass der Nettogewinn im ersten Geschäftsquartal 2024 auf 10,43 Milliarden US-Dollar anzog. 2024 könnte sich für Amazon somit zu einem weiteren Rekordjahr entwickeln.

Fazit Amazon

Aufgrund seiner dominanten Marktstellung im Cloudgeschäft, das die Basis für viele KI-Anwendungen bildet, und seinen enormen finanziellen Möglichkeiten könnte sich Amazon zu einem der bedeutendsten KI-Konzerne der Zukunft entwickeln und die Marktkapitalisierung somit später wahrscheinlich auch mehr drei Billionen US-Dollar erreichen.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE Redaktion