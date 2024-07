Im Unterschied zu Tesla, wo sich Elon Musk letztlich durchsetzen konnte, hatten die Anleger beim Dow-Jones-Schwergewicht allerdings mehr Erfolg. Auf der Jahreshauptversammlung zum Wochenauftakt verweigerten Investoren von Salesforce ihre Zustimmung zu einem geplanten Gehaltspaket mit einem Gesamtwert von 40 Millionen US-Dollar für CEO Marc Benioff.

Das Votum fiel dabei recht deutlich aus. Von insgesamt rund 745 Millionen abgegebenen Stimmen verweigerten 405 Millionen ihre Zustimmung. Allerdings ist die Abstimmung laut eines Statements des Unternehmens nicht bindend. Der Verwaltungsrat könnte sich daher über das Anlegervotum hinwegsetzen und die geplanten Vergütungen billigen.

17 Milliarden US-Dollar für Aktienvergütungen

Die Verweigerung zur Stimmung zu den geplanten Gehaltspaketen für den Salesforce-Vorstand kommt nach einem Crash der Aktie, nachdem das Unternehmen ein schwächeres Wachstum als erwartet in Aussicht gestellt hat.

Außerdem sind die hohen Kosten für Aktienvergütungen schon seit Jahren ein wiederkehrender Streitpunkt bei Salesforce. In den vergangenen zehn Jahren hat das Unternehmen rund 17 Milliarden US-Dollar für Aktienpakete ausgegeben.

Davon rund die Hälfte allein in den letzten drei Jahren – und dass, obwohl die Performance der Aktie sehr bescheiden ausfiel. Die Gesamtrendite beträgt gerade mal 4,7 Prozent. Zum Vergleich hat ein Investment in den US-Gesamtmarktindex S&P 500 im selben Zeitraum einen Gewinn von 32,8 Prozent erwirtschaftet.

Große Unzufriedenheit über Aktienkursentwicklung

Die verweigerte Zustimmung zum vom Verwaltungsrat vorgeschlagenen Vergütungspaket drückt daher die aktuell hohe Unzufriedenheit der Anleger mit der Performance des Unternehmens und seiner Aktie aus.

Noch zeigt sich das Papier aber unbeeindruckt vom Aufstand der Anleger. Die Anteile fielen zum Wochenstart um 0,4 Prozent und geben in der US-Vorbörse am Dienstag ebenso stark nach. Damit steht seit dem Jahreswechsel ein Minus von rund 3 Prozent zu Buche.

Zwar hat die Aktie die nach dem letzten Quartalsbericht gerissene Kurslücke inzwischen fast schließen können. Ob diese Erholung aber nachhaltig ist, muss bezweifelt werden, denn wirklich attraktiv bewertet ist die Aktie derzeit nicht – auch weil die Monetarisierung der KI-Plattform Einstein bislang zu wünschen übrig lässt.

Fazit: Tesla und Salesforce könnten Präzedenzfälle schaffen

Angesichts einer starken Ertragsentwicklung waren viele US-Unternehmen in den vergangenen Jahren sehr großzügig, was die Höhe von Vergütungspaketen für Unternehmensvorstände und CEOs anging. Viele Milliarden US-Dollar wurden so allein bei Salesforce ausgegeben.

Schon zum zweiten Mal rührt sich in diesem Jahr aber bei einem besonders prominenten Unternehmen der Widerstand der Anleger – mit gutem Recht, wenn man die Aktienkursperformance als Entscheidungskriterium heranzieht.

Noch ist es zwar früh, um von einem Trend sprechen zu können. Möglicherweise werden Tesla und Salesforce aber zum Vorbild für Anleger von Unternehmen, deren Vorstände sich einerseits üppige Gehälter genehmigen, andererseits die Kursentwicklung aber zu wünschen übrig lässt.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion