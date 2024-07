--------------------------------------------------------------

Trier/Deutschland (ots) - Die in den USA als "Google Vehicle Ads" bekannten

Fahrzeuganzeigen sind nun endlich auch in Deutschland für ausgewählte

Autohändler verfügbar. Damit wird die beliebteste Suchmaschine zur neuen

Mega-Autobörse und läutet ein neues Zeitalter im Automobilhandel ein. Die auf

Autohaus-Marketing spezialisierte Werbeagentur Agentur Kühnen ist Teil der

geschlossenen Beta-Testphase und hilft Google, das neue Produkt auf die

Besonderheiten des deutschen Marktes anzupassen.





"Dank unserer bewährten Pole-Position-Methode werden die Fahrzeuge unsererKunden seit Jahren an erster Stelle in den Google-Suchergebnissen gefunden. Wirsind stolz darauf, dass unsere Kunden nun auch mit zu den Ersten in Deutschlandzählen , die das wohl innovativste Google-Produkt für die Branche testen können", so Agentur-Inhaber Andreas Kühnen. "Als spezialisierte Marketing-Agentur fürAutohäuser freuen wir uns besonders, bereits in die geschlossene Beta-Testphasefür Google Fahrzeuganzeigen einbezogen zu werden. Wir sind stolz darauf, unserenKunden damit einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil zu verschaffen ."Lösen Google Fahrzeuganzeigen klassische Fahrzeugbörsen bald ab?Autohaus-Geschäftsführer und Verkaufsleiter sprechen bereits seit Monaten überdie revolutionäre Veränderung in der Gebrauchtwagenvermarktung. Die Einführungvon Google Fahrzeuganzeigen in Deutschland läutet eine Zeitenwende im Kfz-Handelein.Die Suche nach einem Auto beginnt für die meisten Menschen heute nicht mehr imAutohaus, sondern im Internet. Doch darauf hat sich der Automobilhandel in denletzten Jahren nicht ausreichend vorbereitet. Statt in eine eigene digitaleAutohaus-Filiale, die Webseite, zu investieren, hat man weiter auf externeFahrzeugbörsen gesetzt.Doch wer als Autohändler seine Fahrzeuge bei Plattformen wie mobile.de oderautoscout24.de listen möchte, greift dafür tief in die Tasche. GrößereAutohäuser zahlen so schnell 500.000,00 EURO und mehr pro Geschäftsjahr anexterne Anbieter; unabhängig davon, ob die inserierten Fahrzeuge angeklicktwerden.Laut Andreas Kühnen, der mit seinem Team erfolgreich über einhundert Händler imBereich digitaler Vertriebsstrategien berät, ist die Abhängigkeit dramatisch.Häufig werden weit über 70 % aller Kaufanfragen durch Inserate auf externenAutobörsen generiert. Diese Marktdominanz der Autobörsen hat den Kfz-Handel ineine teure Abhängigkeit getrieben. Regelmäßige Preiserhöhungen müssenbedingungslos vom Handel akzeptiert werden.