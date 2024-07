Prismo Metals - Bohrprogramm auf Silberprojekt steht unmittelbar bevor

Nachdem Prismo Metals (WKN A2QEGD / CSE PRIZ) vor Kurzem den Abschluss einer Finanzierung in Höhe von brutto rund 1,15 Mio. CAD abgeschlossen hat, setzt der kanadische Explorer einen Teil dieser Mittel jetzt wie geplant in Bohrlöcher um. Wie das Unternehmen von CEO Alain Lambert kürzlich per Unternehmensupdate bekannt gab, ist man bereit, das Equipment für ein Bohrprogramm auf dem Silberprojekt Palos Verdes in Sinaloa, Mexiko, zu mobilisieren!

Laut Prismo wird die – erweiterte – Kampagne zehn Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 3.600 Metern umfassen. Geplant ist, das Bohrprogramm in zwei Phasen durchzuführen. Interessant ist dabei, dass die neuen Bohrungen vom Gelände der Vizsla Silver (TSXV VZLA) aus abgeteuft werden, das an Palos Verdes angrenzt. Ziel ist es, die Parlos Verdes-Ader auch in der Tiefe zu durchschneiden. (Vizsla übrigens hält rund 9% an Prismo und hat deshalb ein Eigeninteresse an einem Erfolg des Unternehmens…)

Positive Alterations- und Geochemieresultate als Ausgangsbasis

Prismo Metals baut mit dem geplanten Bohrprogramm auf die positiven Ergebnisse einer Alterationsstudie und geochemischer Probenahmen auf, die man 2023 durchgeführt hatte. Die Resultate deuten laut dem Unternehmen das Potenzial darauf hin, dass der Vererzungsgang, den Prismo zuvor mit Bohrungen auf dem westlichen Teil der Liegenschaft abgegrenzt hatte, entlang einer Querverwerfung abgeschnitten und nach unten versetzt wurde. Auch die Möglichkeit, dass ein zweiter, „blinder“ Erzgang nordöstlich der Palos Verdes-Ader auftritt, besteht laut Prismo!

Was besonders spannend wäre, wie Dr. Peter Megaw erläutert, der Prismo bei der Exploration berät: „Die Entdeckung von Blindadern ist vielleicht sogar noch aufregender, da sie mehrere der Entdeckungen widerspiegelt, die Vizsla Silver, unser Partner im Joint Exploration Committee, im westlichen Teil des Distrikts gemacht hat.“

Erfolg schon 2023

Prismo Metals hatte 2023 ein drittes Bohrprogramm abgeschlossen. Dieses bestand aus 15 Bohrungen mit einer Länge von insgesamt 2.923 Metern – und stieß in mehreren Bohrlöchern auf hochgradige Mineralisierung! Unter anderem erbrachte Bohrung PV-23-25 starke102 g/t Gold, 3.100 g/t Silber and 0,26% Zink über 0,5 Meter. Zusammengefasst sind das 11.520 g/t Silberäquivalent!

Wir sind jedenfalls gespannt und hoffen, dass die Bohrungen wie geplant sehr zeitnah erfolgen könnten. Bei einem Silberpreis von immer noch über 29 USD pro Unze und einem Goldpreis jenseits der Marke von 2.300 USD je Unze sollten positive Bohrergebnisse, ähnlich wie jene aus dem vergangenen Jahr beispielsweise, unserer Ansicht nach am Markt positiv aufgenommen werden. Wir bleiben auf jeden Fall am Ball!

Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

Folgen Sie Goldinvest.de auf X (Twitter)!



Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Prismo Metals hält und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen. Darüber hinaus besteht zwischen Prismo Metals und der GOLDINVEST Consulting GmbH ein Vertragsverhältnis, das beinhaltet, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH über Prismo Metals berichtet. Dies ist ein weiterer, eindeutiger Interessenkonflikt.