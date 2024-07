EU-Verbraucherpreise für Juni Inflation in Eurozone sinkt auf 2,5 Prozent: Experten erwarten Zinssenkung! Die Gesamtinflation in der Eurozone ist im Juni auf 2,5 Prozent gesunken, wie die Statistikbehörde der Europäischen Union am Dienstag mitteilte. Gleichzeitig blieben die Kern- und Dienstleistungsinflation unverändert.