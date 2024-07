FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Schott Pharma von 35 auf 37 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Pharma-Verpackungszulieferer habe mit der Veröffentlichung seiner Ergebnisse für eine dringend benötigte positive Überraschung gesorgt, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies sei ein wichtiger Schritt hin zu einer Erholung./tih/laVeröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2024 / 07:57 / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SCHOTT Pharma Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,56 % und einem Kurs von 30,48EUR auf Tradegate (02. Juli 2024, 11:42 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Falko Friedrichs

Analysiertes Unternehmen: Schott Pharma

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 37

Kursziel alt: 35

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m