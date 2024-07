Duisburg (ots) - Die Wirtschaftsentwicklung Duisburg Business & Innovation GmbH

(DBI) hat ein Ladenlokal in der Innenstadt von Duisburg eröffnet, das als

Anlaufpunkt des Citymanagements dient.



Viele Services werden im Ladenlokal angeboten: Unterstützung für Handel und

Gastronomie bei der Standortsuche, bei der Vermarktung und Vermittlung von

leerstehenden Ladenlokalen in der Innenstadt und den Duisburger Stadtbezirken

sowie bei der Umsetzung von Nachnutzungskonzepten. Zusätzlich wird über

Förderprogramme wie den Anmietungsfonds beraten. Ebenso gibt es Sprechstunden

von Wirtschaftsbetrieben und Ordnungsamt zu den Themen Sauberkeit und Ordnung

sowie Gründungsberatung.





Das Ladenlokal bietet auch einen Pop-up-Store "Nachhaltig made by Duisburg" mitProdukten aus Duisburg. Dazu zählen Upcycling-Geschenkartikel wie Schmuck,Schlüsselanhänger und Taschen. Dieses Projekt ist eine Kooperation mit demWuppertal Institut und dem Umweltbundesamt.Oberbürgermeister Sören Link: "Die DBI ist mit ihrem neuen Ladenlokal direkt vorOrt und steht für Eigentümer und Gewerbetreibende als Ansprechpartnerin bereit.Durch das Citymanagement wollen wir die Innenstadt mit kreativen und effektivenLösungen beleben."Mit der Eröffnung des Ladenlokals möchte die DBI als Problemlöser für Bürger undGewerbetreibende vor Ort präsent sein, erklärt DBI-Geschäftsführer Rasmus C.Beck: "Wir verfolgen die Strategie, Duisburgs Innenstadt und die Bezirke zustärken. Beides wird vom Citymanagement von hier aus koordiniert."Die DBI lädt alle Interessierten ein, das Ladenlokal zu besuchen. Das Team umJan Tiemann, HUB-Manager bei der DBI für Citymanagement undQuartiersentwicklung, steht an der Poststraße 14 in 47051 Duisburg von montagsbis donnerstags von 9 bis 17 Uhr und freitags von 9 bis 16 Uhr bereit.Pressekontakt:Marc Oliver HänigLeiter Strategische KommunikationDuisburg Business & Innovation GmbHTelefon: 0177 813 081 3E-Mail: mailto:haenig@duisburg.businessWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/171676/5814065OTS: Duisburg Business & Innovation GmbH