Bonn (ots) - Mehr als jedes dritte Bankgeschäft erledigen sie über eine App



70 Prozent der 18- bis 39-Jährigen bevorzugen digitale Beratungsangebote



Um Geld zu überweisen und ihre Kontoauszüge einzusehen, nutzen die Deutschen

häufiger eine Banking-App. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Anteil der über die

App erledigten Bankdienstleistungen um vier Prozentpunkte auf 36 Prozent

gestiegen. Damit liegen die Apps dicht hinter den Online-Portalen der Banken,

die derzeit für 38 Prozent der Bankgeschäfte genutzt werden. Die Bedeutung der

Internetseiten hat über die Jahre abgenommen: 2023 wurden noch 42 Prozent der

Geldgeschäfte über das Portal getätigt, im Jahr davor sogar 45 Prozent. Generell

sind digitale Wege jedoch am beliebtesten, nur noch durchschnittlich 20 Prozent

der Bankgeschäfte erledigen die Deutschen vor Ort in der Filiale. Trotzdem soll

den Bankkund*innen auch ohne Vor-Ort-Besuch ein fester Ansprechpartner zur

Verfügung stehen. Das sind Ergebnisse der repräsentativen "Postbank

Digitalstudie 2024".





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Online-Apps bevorzugen vor allem 18- bis 39-Jährige: Während die sogenanntenDigital Natives für 45 Prozent ihrer Bankgeschäfte eine mobile Anwendung nutzen,erledigen die ab 40-Jährigen nur 33 Prozent auf diese Weise. Die "DigitalImmigrants" besuchen hingegen häufiger das Online-Portal ihrer Bank: Die Älterentätigen 42 Prozent ihrer Überweisungen und Co. derzeit über ihrenInternet-Browser, die Jüngeren nutzen diesen nur für 27 Prozent ihrerGeldgeschäfte. Digital Natives zeigen sich auch eher gegenüber einerKommunikation per Telefon oder sonstigen Kanälen aufgeschlossen als diejenigenim Alter von 40 Jahren und darüber. Für immerhin elf Prozent ihrer Bankanliegenrufen die Jüngeren per Telefon, Handy oder Videokonferenz ihre Bank an - fastdreimal so häufig wie die ab 40-Jährigen (vier Prozent).58 Prozent legen auch online Wert auf feste Berater*innen in ihrer BankDie Vorzüge des Online-Bankings liegen nach Ansicht der Befragten auf der Hand:Rund um die Uhr Zugriff auf alle wichtigen Finanzdaten wie Kontoauszüge,Depot-/Wertpapierstände und -abrechnungen (89 Prozent), Unabhängigkeit von denÖffnungs- und Sprechzeiten der Bank (88 Prozent) sowie Komfort und Zeitersparnis(87 Prozent). 80 Prozent achten auch auf die Gebühren, die beim Online-Bankingoft geringer ausfallen als in der Filiale. Neben den Annehmlichkeiten desdigitalen Bankings sind die Deutschen beim Thema Sicherheit mehrheitlich (55Prozent) skeptisch. Sie haben Bedenken gegenüber Hackern, Datenklau oder Betrug