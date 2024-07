Im Hellofresh-Forum auf wO ist die Diskussion entbrannt, ob der Ausbruch des Kochboxenversenders gerechtfertigt ist und einen nachhaltigen Effekt mit sich ziehen kann.

"Jetzt wird es interessant, erster Analyst schwenkt das Fähnchen in die andere Richtung." – happyinvest

"Sieht so aus, als wollen die Shorties alle gleichzeitig durch die viel zu enge Exittür." – Wertergruender

"Der Anstieg tut dem Depot sichtlich gut, allerdings waren wir genau da auch letzte Woche und wurden dann knallhart wieder auf ein Rekordtief geballert. Hoffe, dass es diesmal nachhaltiger ist." – Profitjaegerx7x

"Wenn JPMorgan 7 Euro sagt, dann ist nichts seltsam? Aber wenn Exane BNP 4 Euro sagt schon. Ob 4 oder 7 Euro ist doch egal. Schaut mal, von wo der Kurs kommt. Sobald es hier hoch geht, knallen die Sektkorken, als gäbe es eine Umsatzverdreifachung der Geschäftszahlen. Gehts dann wieder runter, sind es die bösen allmächtigen Shorties. Entweder es gibt ein funktionierendes Geschäftsmodell, dann wird auch der Abwärtstrend durchbrochen werden oder eben nicht, dann wird das ewig runter gehen." – DeinARZT

"Entscheidend ist ja dieser Punkt aus der JPM-Analyse: Das nordamerikanische Kochboxengeschäft, das in den vergangenen Quartalen der entscheidende Belastungsfaktor für die Aktie gewesen sei, zeige Anzeichen einer Stabilisierung. Wenn das stimmen sollte, dann ist das der Gamechanger, denn sogar Optimisten wie ich gingen eigentlich im Kochboxengeschäft noch nicht von Stabilisierung sondern eher von Abflachung des Abwärtstrends aus. Wenn aber das Kochboxengeschäft sich jetzt schon stabilisiert und gleichzeitig RTE (Ready-to-eat) weiter 40-50 Prozent wächst, dann dürfte zumindest der Konzernumsatz nicht enttäuschen. Gewinn hängt letztlich kurzfristig daran, wie stark Vorlaufinvestionen bei RTE dieses Jahr sind. Aber ich habe es ja schon mal geschrieben. Das erinnert sehr an die Zeit 2018/19 in den USA im Kochboxengeschäft. Wenn RTE dann mit etwas abflachendem Wachstum von 25-30 Prozent die nächsten 2-3 Jahre weiter anzieht, sollte die Konzernmarge bei 6-7 Prozent in 2026 stehen. KUV 0,1 gegenüber 7 Prozent Marge? Beißt sich." – katjuscha-research

"Hellofresh wird im laufendem Geschäftsjahr ein extrem winziges Wachstum haben und der anvisierte Nettogewinn dabei ein Witz sein. Die Gewinnerwartungen der Analysten im Konsens für die folgenden Jahre 2025 und 2026 wurden hier oft genug genannt, das ist ein Witz. Daraus eine hochtrabende Bewertung ableiten, weil in 5-10 Jahren alles sehr anders ist, ist vollkommen absurd. Das macht man bei keiner Aktie, nie und nimmer. Wer hier ständig nachkauft und das nicht absichert, ist selber schuld. Normalerweise verkauft man nicht nur die nachgekauften Aktien, sondern auch deutlich darüber hinaus. Es war sonnenklar, dass der Aktienkurs bei 5,67 Euro nicht immer weiter steigen könne. Der Aktienkurs ist extrem überkauft, er ist nicht wegen irgendwelchen faktischen Nachrichten gestiegen, sondern wegen einer völlig unbedeutenden Quatschnachricht." – halbgott

"Keine hohen Margen, nein stimmt, es werden niemals hohe 2-stellige Margen, ist ja auch keine Techfirma. Es reichen ja auch hohe einstellige Margen aus um die aktuelle Bewertung eben nicht zu rechtfertigen. Hier spricht auch niemand über Margen jenseits der 12%. Das die Kochboxen zwischen 6-8% liegen haben sie gezeigt, wo RTE landet steht noch offen und ob man die Margen tatsächlich noch hebeln kann oder eben nicht steht in Frage. " – WerkstatteckeOtto

Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,71 % und einem Kurs von 5,166EUR auf Tradegate (02. Juli 2024, 13:43 Uhr) gehandelt.