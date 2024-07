Brüssel, Stuttgart, Wien (ots) - IBMA D/A: "Wachstum durch vorausschauende

Politik fördern"



Der Dachverband der Bio-Pflanzenschutzmittelhersteller (IBMA) teilt mit, dass

der Markt für biologische Pflanzenschutzmittel in Europa erstmals auf mehr als

1,6 Milliarden Euro angewachsen ist - was fast 10 % Marktanteil entspricht.

Obwohl die Zulassungsverfahren in Europa bis zu zehn Jahre dauern, haben sich

die zugelassenen Produkte seit 2016 verdoppelt. Mehr als 100 Wirkstoffe befinden

sich in der Zulassungs-Pipeline. Sobald diese auf dem Markt sind, können sie auf

über 28 Millionen Hektar - davon 23 Millionen Hektar Ackerland - eingesetzt

werden. So leisten sie nicht nur einen erheblichen Beitrag zum Klima- und

Umweltschutz, sondern unterstützen langfristig auch Europas

Ernährungssicherheit. Trotz verschiedener Hürden verzeichnet der europäische

Markt für biologischen Pflanzenschutz eine jährliche Wachstumsrate (CAGR) von

fast 10 %, während das Wachstum für konventionellen Pflanzenschutz mit einem

CAGR von etwa 4 % deutlich zurückbleibt.



Wachstum in allen Produktkategorien







Naturstoffe, Pheromone) verzeichnen ein starkes Wachstum. Darüber hinaus hemmt

die Zulassung jedoch weitere Innovationen: während der Nützlingsmarkt seit 2016

kontinuierlich wächst, bremste die komplexe EU-Regulierung das Wachstum bei den

anderen Kategorien des biologischen Pflanzenschutzes. Beim Einsatz von

Nützlingen stieg das Umsatzvolumens seit 2019 um 65 %. In den anderen Kategorien

lag es "nur" zwischen 11-20%. "Diese Zahlen zeigen die dringende Notwendigkeit

einer EU-weiten, rechtsverbindlichen Definition von Bio-Pflanzenschutz und eines

beschleunigten Zulassungsverfahrens. Wir setzen uns dafür ein, es auf die

Tagesordnung des Arbeitsprogramms der Europäischen Kommission zu setzen", so

Brigitte Kranz, Geschäftsführerin des Herstellerverbandes für biologischen

Pflanzenschutz IBMA Deutschland/Österreich. Während Zulassungsverfahren in den

USA und Brasilien zwei bis drei Jahre dauern, müssen europäische Landwirte bis

zu zehn Jahre auf neue Pflanzenschutzmittel warten. Dies macht Europa

unattraktiv und bringt den europäischen Landwirten einen Wettbewerbsnachteil.



