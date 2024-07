Castelvecchio Pascoli, Italien (ots/PRNewswire) - Kedrion Biopharma Inc. gab

heute bekannt, dass es den Rahmen für eine langfristige Vereinbarung mit der

Biotest AG für die vollständige Vermarktung und den Vertrieb der

Immunglobulintherapie Yimmugo® in den USA geschaffen hat, nachdem die

US-Arzneimittelbehörde (FDA) am 13. Juni 2024 die Zulassung für die Biologic

License Application (BLA) erteilt hat.



Immunglobulintherapien wie Yimmugo® sind für die Behandlung von primären

Immundefekten (PID), von denen etwa 500.000 Menschen in den USA betroffen sind,

unerlässlich. Sie spielen eine entscheidende Rolle bei der Vorbeugung von

Infektionen, der Stärkung der Immunfunktion und der Verbesserung der

Lebensqualität der Patienten.





Seite 2 ► Seite 1 von 3

"Kedrion ist stolz auf unsere Rolle bei der Behandlung seltenerImmunsystemdefekte, indem wir Yimmugo® für Patienten in den USA zugänglichmachen", sagte Ugo Di Francesco, Geschäftsführer von Kedrion Biopharma. "Biotestist ein hervorragender Kooperationspartner, und wir freuen uns darauf, weitereMöglichkeiten zu erkunden. Diese bedeutende neue Vereinbarung ist Teil unserergrößeren Strategie, den ungedeckten Patientenbedarf bei Antikörper-Immunschwächezu decken."Da Kedrion derzeit zwei der am schnellsten wachsenden injizierbarenImmunglobulin (IG)-Therapien in den USA vertreibt, ist das Unternehmen für eineerfolgreiche Kommerzialisierung und den Vertrieb von Yimmugo® gut positioniert.Vorbehaltlich des Abschlusses der endgültigen langfristigen Vereinbarung wirdBiotest voraussichtlich im vierten Quartal 2024 mit der Lieferung von Yimmugo®an Kedrion beginnen, wobei die Markteinführung für das erste Quartal 2025geplant ist.Es wird erwartet, dass der US-amerikanische IG-Markt in den nächsten acht Jahrenum etwa 9 % pro Jahr wachsen wird, was einem steigenden Bedarf der Patienten andem Produkt entspricht. Der Vertrieb von Yimmugo® ermöglicht es Kedrion, bei derErfüllung dieses Marktbedarfs an vorderster Front zu stehen und einen größerenTeil der PID-Patienten zu erreichen.Yimmugo® wird nach einem hochmodernen Verfahren in der neuen FDA-zertifizierten"Next-Level"-Produktionsanlage von Biotest in Dreieich hergestellt. Der moderneProduktionsprozess zielt auf eine hohe Produktqualität ab und fördert einenverantwortungsvollen Umgang mit den Ressourcen."Basierend auf Kedrions bewährter Erfahrung und umfassender Abdeckung dieseswichtigen Immunglobulinmarktes bin ich zuversichtlich, dass Yimmugo® einkommerzieller Erfolg in den USA sein wird und eine sinnvolle Behandlungsoptionfür Patienten darstellt", sagte Peter Janssen, Geschäftsführer der Biotest AG.Informationen zu Yimmugo® (Immunglobulin intravenös, human - dira), 10 % flüssig