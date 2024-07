Seite 2 ► Seite 1 von 2

Stuttgart (ots) - Die Herausforderungen für produzierende Unternehmen sind großwie nie: Instabile Lieferketten, Fachkräftemangel, sich schnell veränderndeMärkte und schwankende Einkaufspreise dominieren die täglichen Nachrichten.Starre ERP-Systeme sind nicht in der Lage, den Betrieben eine optimaleHilfestellung zu geben. Besonders spürbar ist der Wandel für das StuttgarterSoftware-Unternehmen Planat: "Der spezifische Bedarf in produzierendenUnternehmen für eine elastische und intelligente ERP-Lösung ist groß wie nie.Auf dieser Grundlage haben wir unser Geschäft deutlich ausbauen können und vorallem aus dem Bereich Maschinenbau eine Vielzahl mittelständischer Kundengewinnen können", erklärt Christian Biebl, Geschäftsführer von Planat. DasUnternehmen ist Entwickler der speziell auf produzierende Betriebezugeschnittenen ERP-Plattform FEPA und deckt bereits seit Jahrzenten den Bedarfder Unternehmen an einer flexiblen ERP-Lösung, die in Unternehmen sämtlicheFertigungsmodelle - von der Massen- bis zur Einzelfertigung - abbilden kann."Noch vor Jahren wurden in den meisten Unternehmen Aufträge in der Masse - alsomit großer Stückzahl - abgebildet. Heute ist Flexibilität ab der Losgröße 1 einvöllig normaler Zustand, um vor allem als Zulieferbetrieb undHalbzeug-Hersteller mit den Ansprüchen der Kunden Schritt halten zu können",sagt Christian Biebl weiter.Deutliches KundenwachstumFür Planat steht der industrielle Wandel gleichzeitig für einen massiven Zuwachsan Kunden. Abgelöst werden dabei zumeist ERP-Altlösungen, die nicht mehr demmodernen Bedarf entsprechen. Nicht selten sind das spezifisch programmierteSysteme, die in den 1980er Jahren implementiert wurden. Der Aufwand zur Wartungist meist immens, während die abgebildeten Prozesse längst nicht mehr denErwartungen und Bedürfnissen entsprechen. Manch Unternehmen entscheidet sichaber auch für eine ERP-Standardlösung, die ohne bestimmten Branchenfokusangeboten wird. "Jede Branche hat bestimmte Herausforderungen, die auch durchdie Software abgebildet werden müssen. Unsere Lösung FEPA kommt aus derFertigungsplanung - ob auf dem Shop Floor oder in der Verwaltung, wir kennen dieProzesse, die wir abbilden. Daher greifen unsere Kunden auch gerne auf unsereConsulting-Dienste zurück, um wirklich optimal mit dem Werkzeug arbeiten zukönnen und auch die eigenen Prozesse kritisch zu hinterfragen", erklärt derERP-Experte Biebl. Nicht selten etablieren sich im Tagesgeschäft Vorgänge, diewenig effizient sind - um das zu erkennen, ist aber oft der Blick einesneutralen Beobachters gefragt.Best Practice auf der Basis hunderter InstallationenIn den vergangenen Jahren hat Planat mehrere hundert Installationen von FEPA