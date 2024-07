FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Hellofresh haben sich weiter von ihrem jüngsten Rekordtief abgesetzt. Auslöser war an diesem Dienstag ein etwas optimistischerer Kommentar des JPMorgan-Analysten Marcus Diebel. Er strich für den Kochboxen-Versender die Warnung "Negative Catalyst Watch". Das verstärkte die Eindeckungen von Leerverkäufen ("Short-Covering-Rally"). Die französischen Investmentbank Exane BNP Paribas trübte mit einer Kurszielsenkung die Stimmung allerdings wieder etwas.

Mit 5,674 Euro erholten sich die Aktien zwischenzeitlich gut 28 Prozent von ihrem Rekordtief am Freitag und stoppten erst an ihrer 50-Tage-Linie. Von ihrem Mehrjahreshoch im September 2023 hatten sie zuletzt einen heftigen Kurssturz von fast 87 Prozent verkraften müssen. Allein in diesem Jahr waren es 69 Prozent Minus, womit Hellofresh-Papiere am schwächsten unter allen MDax-Unternehmen sind.