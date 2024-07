Seite 2 ► Seite 1 von 3

Bielefeld (ots) -- Steigende Komplexität der IT-Landschaft macht die nahtlose Integration undKommunikation zwischen SAP- und Nicht-SAP-Anwendungen zu einem zentralenAnliegen der Befragten.- Cloud ist Trend: Über 70 Prozent der befragten Unternehmen entscheiden sichfür die neueste Version von SAP S/4HANA, bevorzugt in der Cloud.- Hohe Anforderungen an SAP-Partner: Kompetenzen rund um die Sicherheit derSAP-Systeme und einen reibungslosen Betrieb zählen mit 77 Prozent zu denMust-Have-Kriterien.Um den aktuellen Status quo und die zukünftigen Entwicklungen im SAP-Betriebbesser zu verstehen, befragte das Analystenhaus PAC(https://www.pacanalyst.com/) im Auftrag des weltweit agierenden IT ServiceProviders NTT DATA Business Solutions 200 SAP- und IT-Manager in Europa und denUSA. Die Ergebnisse der zwischen Januar und März 2024 durchgeführten Studie "SAP Application Management in Europa und den USA (https://de.nttdata-solutions.com/ams-trend-studie-2024?utm_source=Presse&utm_medium=Pressemitteilung_07-2024&utm_campaign=Kommunikation_2024) " beleuchten die Auswirkungen und Chancen, diesich durch innovative Technologien ergeben. Sie bietet Einblicke, wieUnternehmen ihre Softwareanwendungen betreiben, welche Herausforderungen sie imKontext von SAP S/4HANA und Entwicklungen rund um Cloud, KI und andereinnovative Themen sehen.Innovative Technologien wie Cloud Computing, Automatisierung und künstlicheIntelligenz (KI) verändern das SAP Application Management (AM), indem sie neueMöglichkeiten zur Effizienzsteigerung und Leistungsoptimierung eröffnen.Gleichzeitig steigt die Komplexität der sich entwickelnden IT-Landschaft. Und esentstehen neue Erwartungen an IT-Dienstleister: Diese müssen sich nicht mehr nurmit den neuesten Technologien auskennen, sondern auch in der Lage sein, sieeffektiv zu integrieren und zu verwalten. Dabei wird die SAP Business TechnologyPlatform (BTP) als technologische Basis eine entscheidende Rolle spielen, da sieeine zentrale Plattform für die Implementierung verschiedener Technologien undSysteme schafft.Neue Technologien bringen neue ChancenIn der internationalen Stichprobe gaben die meisten Befragten (>70 %) an, sichfür die neueste Version von SAP S/4HANA zu entscheiden, wobei die Mehrheit eineCloud-Version bevorzugt. Die Entscheidung für die Public Cloud geht zu 67Prozent mit der Wahl von RISE with SAP einher. Besonders stark ist die Nutzungvon SAP-Software außerhalb des Enterprise Resource Planning (ERP) in denBereichen Kundenbeziehungsmanagement und Kundenerfahrung (CRM/CX),Personalmanagement (HCM) sowie Lieferantenbeziehungsmanagement und Beschaffung