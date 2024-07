NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Michelin auf "Outperform" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Im Rahmen einer Analystenveranstaltung vor den Zahlen zum zweiten Quartal Ende des Monats habe der Reifenhersteller eher durchwachsene Aussagen getätigt, schrieb Analyst Harry Martin in einer am Dienstag vorliegenden Studie. So dürfte das Absatzvolumen im zweiten Quartal stärker zurückgegangen sein als es am Markt erwartet wurde. Kürzungen an den Konsensschätzungen für 2024 seien wahrscheinlich./mf/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2024 / 17:40 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2024 / 04:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Cie Generale des Etablissements Michelin Registered shares Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von auf SIX Swiss (CHF) () gehandelt.