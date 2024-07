Hamburg (ots) - Die Geschäftsführung von LichtBlick blickt zufrieden auf das

Geschäftsjahr 2023/24 (1.4.2023 bis 31.3.2024) zurück. "Die Auswirkungen der

Energiekrise waren im letzten Jahr erneut ein Stresstest für die Energiebranche

- auch für unser Unternehmen. Trotzdem konnten wir die Transformation vom

Ökostrom-Pionier zum integrierten Versorger mit großen Schritten weiter

vorantreiben. Wir sind für die nächsten Jahre sehr gut aufgestellt. Die Zeichen

stehen auf Wachstum", bilanziert Tanja Schumann, CFO (Chief Financial Officer)

von LichtBlick. Der Fokus lag auf der Weiterentwicklung der neuen

Geschäftsfelder durch Übernahmen und neue Partnerschaften.



Investition in PV und Großbatterien





Ein Schwerpunkt liegt im Aufbau unternehmenseigener Assets. Im Dezember übernahmLichtBlick den PV-Projektier Solargrün mit Sitz in Saulheim (Rheinland-Pfalz).Schon zuvor hatte das Unternehmen seine Anteile am Münsteraner WindprojektiererEventus auf 50 Prozent erhöht. Zuletzt verkündete LichtBlick im Juni dieGründung des Großbatterie Joint Ventures GigaCharge mit dem Entwickler Energistoaus Ottobrunn bei München. Gemeinsam mit seinem Mutterkonzern Eneco und CorreEnergy will das Unternehmen zudem 2027 in Ahaus den ersten Druckluftspeicher inDeutschland ans Netz bringen."Wir setzen auf PV-Freiflächenanlagen, Windparks und Speicher. Mit diesemintegrierten Ansatz wollen wir uns ein Grünstrom-Portfolio zur Versorgungunserer Kund*innen aufbauen und Flexibilität für den Markt bereitstellen",betont COO (Chief Operating Officer) Dr. Enno Wolf. Bisher hat LichtBlick eineAsset-Pipeline von rund 4 Gigawatt aufgebaut, bis Ende 2025 sollen 15 Solarparksund das erste 400 Megawattstunden Batterieprojekt in Bau gehen.Seit der Übernahme des deutschen eMobility Geschäfts von Eneco im Frühjahr 2023sind Ladelösungen für Unternehmen und Stadtwerke ein weiterer Geschäftsbaustein.Aktuell bietet LichtBlick Unternehmen mit High Power Charging as a Service (https://www.lichtblick.de/presse/schnellladeinfrastruktur-lichtblick-emobility-gmbh-bietet-neue-loesung-fuer-unternehmen-an/) ein attraktives Angebot, den eigenenFuhrpark ohne Investitionskosten mit Schnellladern mit bis zu 300 KilowattLadeleistung auszurüsten.StromWallet AI: Prosumer profitieren von intelligenter StromvermarktungMit der Integration des bundesweiten Monteurs-Netzwerks Installion in die neueTochter LichtBlick Energy as a Service bietet das UnternehmenEigenheimbesitzer*innen vom Angebot bis zur Installation Solarlösungen aus einerHand. Dank der neuen StromWallet AI ist LichtBlick der erste PV-Anbieter, der