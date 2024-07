Wiesbaden (ots) -



- Vergleich der Qualitätsanbieter für Niedersachsen und die Friesischen Inseln

- Breites Anbieterspektrum - von regional bis bundesweit



Der Solarmarkt in Deutschland wächst. Betrug der Anteil der Photovoltaik an der

Bruttostromerzeugung in Deutschland im Jahr 2010 noch 1,8 Prozent, so ist der

Anteil im Jahr 2023 bis auf 12,3 Prozent angestiegen - Tendenz stark steigend.

Viele Menschen und Unternehmen in ganz Deutschland tragen sich mit dem Gedanken,

mit einer eigenen Solaranlage ihre persönliche Energieversorgung unabhängiger zu

machen und dabei noch Gutes für das Klima zu tun. Durch die Verwendung von

Solaranlagen konnten zwischen 2003 und 2023 schon über 40 Millionen Tonnen CO2

in Deutschland eingespart werden. Da es sich jedoch bei einer Solaranlage um

eine langfristige Investition handelt, ist es wichtig, für die Installation

einen Qualitätsanbieter zu wählen, der im Vorfeld gut berät, hochwertige

Produkte verbaut und anschließend auch für Service und Wartung zur Verfügung

steht. Wir haben uns diesmal die wichtigsten Anbieter von Solaranlagen in

Nordwestdeutschland angesehen und einen Überblick der wichtigsten

Vergleichskriterien zusammengetragen. Im Folgenden fünf Qualitätsanbieter.









Die Norddeutsche Solar & Ingenieurgesellschaft ist ein TÜV-zertifizierter

Meisterbetrieb aus Rastede bei Oldenburg und mit dem angeschlossenen

Ingenieurbüro seit über zwanzig Jahren im Markt tätig. Das Unternehmen

verspricht die Installation einer kompletten Photovoltaikanlage mit

Speichersystem an nur einem Tag und das mit nur rund zwei Wochen Vorlauf - alle

anderen Anbieter benötigen deutlich länger. Zusätzlich gibt die Firma 30 Jahre

Garantie auf Produkte und eigene Leistungen. Auch die Finanzierung und Miete von

Solaranlagen jeder Größe ist möglich und es steht ein eigener Stromtarif für die

Kunden zur Verfügung. Großanlagen und Agri PV Anlagen betreut das Unternehmen

mit dem angeschlossenen Planungsbüro. Mit insgesamt rund 40 festen Mitarbeitern

im Firmenverbund ist die Norddeutsche Solar ein regionaler Anbieter und

ausschließlich in Niedersachsen und auf den deutschen Nordseeinseln tätig. Der

Betrieb hat die höchste

Unternehmen. https://norddeutsche-solar.de , zentrale Telefonnummer: 0441 / 209

629 70



Grüne Leuchte GmbH & Co KG, 49692 Cappeln



Grüne Leuchten ist ein relativ junges Unternehmen aus Cappeln und regional im

Großraum Bremen/Oldenburg/Cloppenburg tätig. Seit seiner Gründung im Jahr 2021

ist die Firma bereits auf rund 80 Mitarbeiter angewachsen. Die Firma bietet

einen kompletten Rundumservice aus einer Hand, bei Solarmodulen gilt die 25 Seite 2 ► Seite 1 von 2



