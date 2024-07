Großküchenausrüster Rational legt seine Quartalszahlen für das zweite Quartal am 6. August vor. Analysten prognostizieren ein solides, wenn auch langsamer wachsendes Quartal für den Küchenausrüster. Nach Einschätzungen der DZ Bank dürfte das Unternehmen einen Umsatz von 292 Millionen Euro, ein Plus von 5 Prozent gegenüber dem Vorjahr, und eine Gewinnmarge (EBIT) von 25 Prozent erzielen.

In Nordamerika, wo Rational im Vorjahr einen starken Umsatzanstieg verzeichnete, wird nun ein Rückgang erwartet. Dagegen bleibt die Nachfrage in Osteuropa stabil und in der Region Asien-Pazifik wird mit einer erneut guten Entwicklung gerechnet. In Südeuropa hingegen bleibt die Nachfrage gedämpft.