Seit seiner Gründung im Jahr 1990 hat sich das saudische Programm für siamesische Zwillinge zu einem führenden Unternehmen auf dem Gebiet der Trennung siamesischer Zwillinge entwickelt. Das Programmteam hat 139 Fälle aus 26 Ländern untersucht und 61 Zwillingspaare erfolgreich getrennt. Dr. Abdullah Al Rabeeah ist nicht nur Berater des königlichen Hofes und Generalinspektor des King Salman Humanitarian Aid and Relief Centre (KSrelief), sondern auch ein renommierter Kinderchirurg, der das saudische Programm für siamesische Zwillinge von Anfang an geleitet hat.

"Die Generalversammlung der Vereinten Nationen", so Dr. Al Rabeeah, "hat eine Resolution verabschiedet, um den 24. November eines jeden Jahres zum 'Welttag der siamesischen Zwillinge' zu erklären. Dies ist ein sehr stolzer Tag für das Königreich Saudi-Arabien in seinen laufenden humanitären Bemühungen, diesen besonderen Kindern zu helfen. Ich möchte dem Kustos der beiden Heiligen Moscheen, König Salman bin Abdulaziz, und Seiner Königlichen Hoheit Kronprinz Mohammed bin Salman für ihre kontinuierliche Unterstützung des saudischen Programms für siamesische Zwillinge danken, das seit Beginn des Programms im Jahr 1990 führend im Bereich der Trennung siamesischer Zwillinge ist."

Um die Bedeutung des Welttages der siamesischen Zwillinge weiter zu unterstreichen, wird Saudi-Arabien am 24. und 25. November 2024 in Riad, Saudi-Arabien, die allererste internationale Konferenz über siamesische Zwillinge ausrichten. An der Konferenz, die gemeinsam vom King Salman Humanitarian Aid and Relief Centre (KSrelief) und dem Gesundheitsministerium der Nationalgarde ausgerichtet wird, werden medizinische Experten aus aller Welt, Vertreter humanitärer Organisationen und andere am Thema siamesische Zwillinge Interessierte teilnehmen, um Erfolgsgeschichten und Herausforderungen bei der Trennung siamesischer Zwillinge zu beleuchten und eine mögliche Zusammenarbeit und Empfehlungen zu diskutieren. Im Rahmen der Konferenz findet auch eine Podiumsdiskussion mit dem Titel "Erforschung der vielfältigen Auswirkungen der Trennung auf siamesische Zwillinge und ihre Familien" statt, die sich mit den physiologischen, psychologischen und sozialen Folgen von Trennungsoperationen befassen wird.

