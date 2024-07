Die Folger der gesellschaftlichen Revolution durch die Künstlichen Intelligenz führen auch zu Umwälzungen am Energiemarkt. Immer neue und leistungsfähigere Rechenzentren benötigen mehr Strom. Das führt dazu, dass in den großen Wirtschaftsräumen die Stromproduktion massiv ausgebaut werden muss. Dies soll vorwiegend mit Erneuerbaren Energien geschehen. Dazu braucht es zudem noch mehr Energiespeicher.

Wer Chat-GPT schon einmal benutzt hat, wird es wahrscheinlich gar nicht gemerkt haben. Aber eine Anfrage bei der mit Künstlicher Intelligenz arbeitenden Plattform verbraucht etwa zehnmal so viel Strom wie eine ganz normale Google-Suchanfrage. Forscher Alex de Vries hat einmal mit dem spitzen Bleistift nachgerechnet: Demnach sind für den laufenden Betrieb von ChatGPT allein 3.617 Server erforderlich, die insgesamt 28.936 Grafikprozessoren umfassen. Dies entspricht einem täglichen Energiebedarf von 564 Megawattstunden, fand de Vries von der VU Amsterdam School of Business heraus. Zum Vergleich: Das ist etwa das 100-fache des Jahresverbrauchs eines Durchschnittsdeutschen.

Da kann man sich leicht vorstellen, dass der Strombedarf in den kommenden Jahren nicht nur durch Elektroautos und smarte Anwendungen, sondern auch durch den Einzug der Künstlichen Intelligenz in den Alltag massiv steigen wird. Schon heute verbrauchen Rechenzentren etwa 4 bis 5 Prozent der weltweiten Energieproduktion, wie das Forschungsinstitut HPI schon im Herbst 2023 herausgefunden hat. Doch das Tempo der KI-Revolution ist enorm und so könnte der Bedarf je nach Schätzung auf rund 30 Prozent des heutigen Weltenergieverbrauchs steigen. Da auch andere Bereich mehr Strom benötigen und die Weltbevölkerung weiterwächst, scheint der Hunger nach Energie kaum zu stillen.

Allerdings kommen da auch noch die Ziele aus dem Pariser Klimaabkommen ins Spiel. Allein die Europäische Union hat beschlossen, ihre Emission bis 2050 um 55 Prozent zu reduzieren, um das Ziel eines klimaneutralen Europas zu erreichen. Das wiederum ist ohne Erneuerbare Energien nicht machbar. Der Kapazitätszuwachs erreichte bereits 2023 einen neuen Rekordwert von 473 Gigawatt. Allen voran China hat seine Kapazitäten massiv ausgebaut. Doch auch in Europa und den USA mit seinem riesigen Subventionsprogramm „Inflation Reduction Act“ geht es mit Riesenschritten voran.

