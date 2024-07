München (ots) - Die Assekurata Assekuranz Rating-Agentur GmbH hat die

Nachhaltigkeitsperformance der Versicherungsgruppe die Bayerische mit einer

herausragenden AA (sehr gut) bewertet. Darüber hinaus konnte die Gruppe die

hervorragenden Ergebnisse der Mutter- und Tochtergesellschaften aus den

Vorjahren halten und erneut durchgängig in der Notengruppe "A" abschneiden.



Die Versicherungsgruppe die Bayerische wurde von Assekurata in ihrem

Nachhaltigkeitsrating mit einem "AA", also "sehr gut", bewertet. Diese

Auszeichnung bestätigt die kontinuierliche Weiterentwicklung der Bayerischen

beim Zukunftsthema Nachhaltigkeit. Die detaillierte Bewertung setzt sich aus

einzelnen Teilbewertungen zusammen, die unterschiedlich gewichtet wurden: Sowohl

die Rahmenbedingungen als auch der Geschäftsbetrieb und das

Produktmanagement/Risikotransfer mit einer Gewichtung von 20% bzw. 30% erhielten

die Bewertung "sehr gut". Die Kapitalanlage, die ebenfalls mit 30% in die

Gesamtbewertung einfließt, wurde mit "gut" bewertet.







Bayerischen, die BL Bayerische Lebensversicherung AG, die Bewertung des

Vorjahres mit "A+" halten. Insgesamt hat sich bei der diesjährigen Bewertung

insbesondere die Kundenzufriedenheit verbessert.



Auf dem Weg der nachhaltig erfolgreichen Unternehmensentwicklung sieht sich die

Bayerische auch bestätigt. So konnte die Ratingagentur Assekurata in den

Bonitätsratings der BA die Bayerische Allgemeine Versicherung AG und die BBV-L

Bayerische Beamten Lebensversicherung a.G. jeweils das positive

Vorjahresergebnis "A" (starke Bonität) bestätigen. Dies ist insbesondere für die

Muttergesellschaft BBV-L relevant, da diese Anfang Juli 2024 aus dem Run-off

zurückkehrt und unter dem Namen BY die Bayerische Vorsorge Lebensversicherung

a.G. wieder am Markt aktiv sein wird.



"Es ist großartig, dass die Ratingagentur Assekurata zum einen die positiven

Ergebnisse unserer einzelnen Gesellschaften bestätigt und zum anderen die

Nachhaltigkeitsbemühungen der Bayerischen mit einem AA-Rating (sehr gut)

honoriert hat. Dies spiegelt unser starkes Engagement für Nachhaltigkeit wider.

Besonders glücklich sind wir über die Anerkennung unserer herausragenden

Leistungen im Rahmenwerk für Nachhaltigkeit, im Geschäftsbetrieb sowie im

Produktmanagement und im Risikotransfer. Unser Anspruch, in diesem Bereich zu

den Vorreitern der Branche zu gehören, wird durch ein solches Ergebnis

unterstrichen.", so Dr. Herbert Schneidemann, Vorstandsvorsitzender der

Versicherungsgruppe die Bayerische.

