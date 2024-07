Nestlé S.A. (CH0038863350) ist mit einer Marktkapitalisierung von rund 263 Mrd. Schweizer Franken (271,7 Mrd. Euro) nicht nur das bedeutendste Schweizer Unternehmen, sondern hinter Coca-Cola auch der zweitgrößte Lebensmittelhersteller der Welt mit einem Produktportfolio von mehr als 2.000 Marken, die in 188 Ländern vertrieben werden. Nach Allzeithochs bei 120 Schweizer Franken im Januar sowie April/Mai 2022 hat die Aktie Federn gelassen: Nestlé war 2023 geschrumpft und hatte einen mäßigen Start ins Jahr 2024. Nach zwei Jahren Durststrecke soll das Geschäft jetzt wieder in Schwung kommen: „Ab Q2 und für den Rest des Jahres ist wieder mit einem stabilen, positiven Wachstumsbeitrag durch Volumen und Produktmix zu rechnen", sagte CEO Markus Schneider.

Das wechselkursgesicherte Discount-Zertifikat der SG (DE000SU05EW0) erzielt beim Preis von 85,80 Euro maximale Erträge von 4,20 Euro oder 9,7 Prozent p.a., sofern die Aktie am 20.12.24 zumindest auf dem Cap von 90 Franken notiert. Wer sich für die baugleiche Strategie mit Laufzeit März (DE000SU05E70) entscheidet, bekommt eine Rendite von 5,60 Euro oder 9 Prozent p.a., wenn die Aktie am 21.3.25 über 90 Franken schließt. Barausgleich in allen Szenarien.

Bonus-Strategie mit 7,5 Prozent Puffer (Dezember)

Das wechselkursgesicherte Bonus-Zertifikat mit Cap der HVB mit der ISIN DE000HD41M05 zahlt bei Fälligkeit am 31.12.24 den Höchstbetrag von 100 Euro, sofern die Aktie bis zum 20.12.24 niemals die Barriere bei 85 Franken berührt oder unterschreitet. Aus der Differenz zum Preis von 93,75 Euro ergibt sich eine maximale Rendite 6,25 Euro oder 13,4 Prozent p.a. Moderates Aufgeld von 2,1 Prozent.

Die Zinsdifferenz und Volatilität von Euro und Schweizer Franken wirken sich günstig auf die Kosten einer Wechselkurssicherung aus: Die währungsgesicherten Zertifikate (Quanto) bieten eine höhere Rendite als ihre nicht-gesicherten Pendants. Wer also nicht gerade mit einer drastischen Aufwertung des Franken gegenüber dem Euro rechnet, sollte zur Quanto-Variante greifen, bei denen die Wechselkursrelation für die gesamte Laufzeit auf 1:1 fixiert ist.

ZertifikateReport-Fazit: Mit den Nestlé-Zertifikaten können sich Anleger auf eine Seitwärtsbewegung einer defensiven Aktie positionieren. Aufgrund der vergleichsweisen geringen Volatilität sollten die Basispreise / Barrieren aus Renditeerwägungen nahe des aktuellen Kursniveaus gewählt werden. Bei den Quanto-Produkten ergeben sich aus Schwankungen des Wechselkurses weder Chancen noch Risiken.

Autor: Thorsten Welgen

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Nestlé-Aktien oder von Anlageprodukten auf Nestlé-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: zertifikatereport.de