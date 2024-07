BERLIN (dpa-AFX) - Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann hat vor Kürzungen beim Klimaschutz gewarnt. Sie sagte vor einer Fraktionssitzung mit Blick auf die Haushaltsverhandlungen innerhalb der Bundesregierung, es sei wichtig und notwendig, den Ausbau der erneuerbaren Energien nicht abzuwürgen.

Haßelmann sagte, es gebe Diskussionen über die Situation beim Klima- und Transformationsfonds. "Hier ist es sehr relevant, dass das, was wir angestoßen haben an Förderkulissen, an Möglichkeiten zu investieren, dass das auch Bestand hat." Bürgerinnen und Bürger müssten sich darauf verlassen können, Förderungen in Anspruch zu nehmen.