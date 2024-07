Berlin/Wien/Zürich (ots) - Neuer Fund für Medienvielfalt ist zunächst mit sechs

Millionen Euro dotiert - Pro Organisation werden Fördermittel von bis zu 400.000

Euro vergeben.



Der Media Forward Fund ist an diesem Montag als erster länderübergreifender Fund

für Journalismusförderung in Deutschland, Österreich und der Schweiz in seine

erste Förderrunde gestartet. Der Fund setzt sich ab sofort dafür ein, dass es

mehr unabhängige Qualitätsmedien mit tragfähigen Geschäftsmodellen gibt, die

starke, vertrauenswürdige Inhalte publizieren und sich langfristig nachhaltig

finanzieren. Damit soll die Vielfalt im Journalismus und damit die Demokratie

Stiftung, Stiftung Mercator Schweiz, Volkart Stiftung, Rudolf Augstein Stiftung,

ZEIT STIFTUNG BUCERIUS, Allianz Foundation, Stiftung für Medienvielfalt, ERSTE

Stiftung, DATUM-STIFTUNG für Journalismus und Demokratie sowie des Impact

Investors Karma Capital und Publix - Haus für Journalismus & Öffentlichkeit als

gemeinnütziger Fund gegründet und ist bis dato mit sechs Millionen Euro dotiert.

Die Entwicklung des Funds wurde von der Beauftragten der deutschen

Bundesregierung für Kultur und Medien mit einer Projektförderung unterstützt.

Geplant sind drei Förderrunden pro Jahr: Die Förderungen belaufen sich entweder

auf 200.000 Euro für Projektförderung oder 400.000 Euro für

Organisationsförderung pro Medium für zwei Jahre.



Unabhängige Förderung für unabhängigen Journalismus



Für die Fördermittelvergabe wurden Kriterien in den Bereichen Transformation,

Nutzerzentrierung, Vielfalt, Unabhängigkeit und Qualität definiert. Es sollen

gemeinwohlorientierte Medien gefördert werden, welche die Medienlandschaft und

deren Rolle in der Gesellschaft nachhaltig stärken. "Damit Journalismus

nachhaltig finanziert werden kann, brauchen wir Medienmacher:innen, die den Mut

haben, mit neuen Geschäftsmodellen zu experimentieren - und auch Geldgeber, die

das dafür nötige Kapital zur Verfügung stellen", sagt Martin Kotynek,

Gründungsgeschäftsführer des Media Forward Funds. "Der Fund stellt

Medienmacher:innen diese Fördermittel von Stiftungen, Impact Investoren und

Privatpersonen zur Verfügung - mit dem Ziel, dass wir so gemeinsam diese akute

Transformationskrise der Medien überwinden."



"Geld muss Flagge zeigen!"



"Der Journalismus braucht jetzt viel mehr Geld von viel mehr Menschen. Dann

haben unsere Demokratien eine Chance. Geld muss hier Flagge zeigen!", sagt Hans Seite 2 ► Seite 1 von 2



