Die Randstad Gruppe Deutschland strukturiert ihre Geschäftsfelder und Marken

neu, um den wachsenden Anforderungen der modernen Arbeitswelt gerecht zu werden

und ihre internationale Marktführerschaft weiter auszubauen. Unter dem

einheitlichen Markendach 'Randstad' werden vier spezialisierte Bereiche

eingeführt und Kunden sowie Talente durch Personalvermittlung, Angebote für

Freelancer oder die klassische Arbeitnehmerüberlassung gezielt unterstützt.





"Struktureller Arbeitskräftemangel, nachhaltige Partnerschaften und neueTechnologien - mit unserer neuen Strategie gestalten wir diese Herausforderungenaktiv mit und festigen unsere Marktführerschaft", erklärt Richard Jager, CEODACH bei Randstad. "Wir verbinden unsere lokalen Marktkenntnisse mit denvielfältigen Fähigkeiten der internationalen Organisation und schaffen dadurchnicht nur Synergien, sondern einen echten Wissens- und Kompetenzvorsprunggegenüber dem Wettbewerb. Faire Chancen und optimale Bedingungen für alleTalente stehen für uns im Fokus."Randstad Operational - Kerngeschäft im gewerblich-technischen BereichRandstad Operational bündelt die Randstad Expertise im gewerblichen-technischenBereich. Dazu wird auch die bisher eigenständige Marke Tempo-Team in dieseSpezialisierung eingegliedert. Das Kerngeschäft ist die Arbeitnehmerüberlassungfür sogenannte Blue-Collar-Bereiche wie Handwerk, Industrie, Produktion, Lagerund Logistik. Aber auch Automotive, Call Center, Medical und der öffentlicheSektor werden unter dieser Spezialisierung geführt. Ein besonderes Augenmerk vonRandstad Operational liegt auf dem Thema Qualifizierung. Die Randstad Akademiebietet ein breites Portfolio an Weiterbildungsmaßnahmen, zuletzt erweitert durchdie neue Kooperation mit dem IBB Institut für Berufliche Bildung. Dadurchunterstützt die Randstad Akademie Talente, sich für die Anforderungen desArbeitsmarkts fit zu machen und so die eigene Beschäftigungsfähigkeit zusichern.Randstad Professional - GULP Know-how, Office und Talent ConsultingRandstad Professional ist auf IT, Engineering, Life Sciences sowie kaufmännischeQualifikationen wie Buchhaltung, Finanzen, Personalwesen und Recht ausgerichtet.