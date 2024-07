Die Entwicklung der Ölpreise wird einmal mehr von einem bekannten Muster begleitet. Die sorgenvollen Blicke richten sich gen Nahen Osten. Die Spannungen zwischen Israel und der Hisbollah nehmen dort wieder zu, die Nervosität der Marktakteure ebenso. Die Hisbollah wird nachweislich vom Iran unterstützt, was wiederum die Bedenken vor einer möglichen Ausweitung des Konflikts anheizt und infolgedessen die Ölpreise ansteigen lässt.

Hurrikan-Saison als Faktor

Jedes Jahr sorgt die Hurrikan-Saison für Gesprächsstoff und für Preisturbulenzen am Ölmarkt; werden doch nicht selten Produktionsanlagen, unter anderem im Golf von Mexiko, von den Hurrikans bedroht. Aktuell sorgt der Hurrikan „Beryl“ für Aufsehen. Die Dynamik, mit der sich „Beryl“ von einem Tropensturm zum Hurrikan entwickelt hat, bestätigt die Sorgen, dass diese Hurrikan-Saison besonders stark ausfallen könnte. Letztendlich lässt sich der Einfluss auf die Ölpreise aber erst am Ende der Hurrikan-Saison bewerten, doch das Thema spielt bereits jetzt eine wichtige Rolle.

Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter.



Ein Blick auf die US-Ölproduktion

Die US-Ölproduktion erfreut sich nach wie vor einer beeindruckenden Stärke. So belief sich die Ölproduktion in den USA in der Woche zum 21. Juni weiterhin auf 13,2 Mio. bpd. Bereits in der Woche zum 14. Juni wies die US-Ölproduktion dieses Niveau auf. Die robuste US- Ölproduktion ist unverändert ein Belastungsfaktor, wird aber derzeit von den genannten preistreibenden Faktoren überlagert.

Brent Öl bald dreistellig?

Brent Öl baut aktuell Momentum auf. Den Ausbruch über die 85 US-Dollar muss man noch etwas zurückhaltend bewerten, doch sollte sich das Ausbruchsszenario bestätigen - idealerweise erfolgt das durch eine Bewegung über die 88,5 US-Dollar - könnte es für den Ölpreis zügig in Richtung April-Hoch (ca. 92 US-Dollar) gehen. Bis zur psychologisch wichtigen Marke von 100 US-Dollar ist es allerdings noch ein steiniger, aber nicht unmöglicher Weg. Kurzum. Der Druck im Kessel steigt. Um das Momentum nicht zu gefährden, sollten etwaige Rücksetzer eng begrenzt bleiben.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte