Als eine solche Alternative hat sich in den vergangenen Jahren das Flüssiggas LNG etabliert. Nach dem Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine rückte das Thema noch weiter in den Fokus. In Deutschland gingen im Schnellverfahren fünf schwimmenden LNG-Terminals ans Netz.

Dass die USA mittlerweile Australien und Katar als weltweit größten LNG-Exporteur überholt haben, ist auch Mike Sabel und Bob Pender zu verdanken, den Gründern von Venture Global LNG.

Mit cleveren Verträgen, gutem Timing und dem zügigen Bau von drei milliardenschweren Anlagen haben sie die Energiebranche auf den Kopf gestellt. Sabel und Pender setzten auf ein modulares Anlagendesign, das schnellere Bauzeiten und geringere Ausfallzeiten ermöglicht. Ihre erste Anlage, Calcasieu Pass, ging in nur 29 Monaten in Betrieb – Rekordzeit in der Branche.

Doch der Weg zum Erfolg war nicht ohne Herausforderungen. Umweltaktivisten und politische Hürden drohen, die Expansion von Venture Global zu bremsen. Im Januar setzte die Biden-Regierung die Genehmigung neuer LNG-Exportlizenzen aus.

In der vergangenen Woche schließlich genehmigte die Federal Energy Regulatory Commission (FERC) den Bau und Betrieb der Calcasieu Pass 2 LNG-Anlage sowie einer dazugehörigen 137 Kilometer langen Pipeline. Das Exportwerk soll jährlich 20 Millionen Tonnen tiefgekühltes Gas an Kunden in Europa, Japan, China und US-Exporteure liefern. Zusammen mit zwei weiteren Anlagen in Louisiana plant das Unternehmen, in Zukunft eine Kapazität von 100 Millionen Tonnen LNG zu erreichen.

Venture Global erklärte nach der Abstimmung: "Dieses Projekt wird entscheidend für die globale Energiesicherheit und die Unterstützung des Energiewandels sein sowie Arbeitsplätze und Wirtschaftswachstum in Louisiana und den gesamten USA schaffen."

Neben Kritik von Umweltschützern liegt das Unternehmen auch mit Vertragspartnern im Streit. Obwohl Venture Global langfristige Verträge mit globalen Energieriesen wie BP und Shell abgeschlossen hat, haben diese ihre bestellten Lieferungen noch nicht erhalten. Nachdem die Gaspreise sich nach desm Ausbruch des Ukraine-Kriege vervielfacht hatten, wurden die ersten LNG-Ladungen, die Venture produzierte, zu deutlich höheren Preisen auf dem Spotmarkt verkauft.

Der Rechtsstreit dauert weiter an. Dennoch ist Venture Global nicht als als ernstzunehmender Player auf dem LNG-Markt wegzudenken. "Sie sind aus dem Nichts aufgetaucht, völlig unscheinbar", sagt Susan Sakmar, von der University of Houston, gegenüber Bloomber. "Es bleibt abzuwarten, ob sie die Disruptoren sind, die sie zu sein behaupten, bis sie den Käufern ihre Lieferung übergeben."

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

