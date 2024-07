Viele Milliarden US-Dollar müssen allerdings auch die Halbleiterhersteller selbst investieren, um die in den kommenden Jahren zu erwartende Nachfrage bedienen zu können. Da die Entwickler von KI-fähigen Halbleiterprodukten selbst auf leistungsstarke Teile ihrer Zulieferer angewiesen sind, müssen auch diese viel Geld zum Ausbau ihrer Kapazitäten in die Hand nehmen.

75 Milliarden US-Dollar für neue Halbleiterwerke

In der auf Skaleneffekte angewiesenen Branche gilt: Je größer, desto besser! Der südkoreanische Speicherchiphersteller SK Hynix wird daher in den kommenden Jahren rund 75 Milliarden US-Dollar in neue Halbleiterwerke investieren. Beim direkten Konkurrenten von Micron wird nicht gekleckert, sondern geklotzt.

80 Prozent der Investitionsausgaben sind für Werke geplant, die HBM-Speicher produzieren sollen. Speicher mit hoher Bandbreite sind essenziell für KI-Prozessoren, um die riesigen Datenmengen möglichst effizient bewältigen zu können.

Investitionen in Südkorea und USA geplant

Die Mittel sollen bis 2028 investiert werden und zum Teil auch aus Subventionen stammen. Ähnlich wie die USA, die EU und Japan hat auch Südkorea ein Investitionsprogramm für den Ausbau der heimischen Halbleiterindustrie auf den Weg gebracht und will hierfür umgerechnet etwa 19 Milliarden US-Dollar bereitstellen.

Neben Werken in Südkorea soll mindestens eines auch in den USA entstehen. Bereits im März wurde eine vier Milliarden US-Dollar schwere Investition im Bundesstaat Indiana bekanntgegeben.

Mit seinen umfangreichen Investitionsplänen ist das Unternehmen längst nicht allein. Konkurrent Micron hat bereits 2021 angekündigt, innerhalb von 10 Jahren 150 Milliarden US-Dollar investieren zu wollen. Auch der von Intel geplante Umbau zu einem Auftragsfertiger wird Dutzende Milliarden US-Dollar verschlingen.

Gewaltige Investitionen zweischneidiges Schwert

Von den am Montag angekündigten Plänen konnte die Aktie von SK Hynix bislang nicht profitieren. Ohnehin sind solche Investitionspläne aus Anlegerperspektive ein zweischneidiges Schwert. Einerseits unterstreichen sie, dass Unternehmen mit einer hohen Nachfrage rechnen, andererseits besteht das Risiko, dass am Bedarf vorbei investiert wird und Überkapazitäten entstehen.

Die Halbleiterbranche ist eine äußerst zyklische und Speicherchiphersteller sind besonders stark von den Preisschwankungen ihrer Produkte betroffen. Aktien wie die von Micron und SK Hynix werden daher oft mit Rohstoffaktien vergleichen – tatsächlich gibt es auch für Speicherprodukte einen Spot-Markt.

Insgesamt ist das Papier der Südkoreaner, die neben Micron auch mit Samsung konkurrieren, hervorragend gelaufen. Hier steht seit dem Jahresbeginn ein beeindruckender Kursanstieg von 71 Prozent zu Buche. Analysten sehen den fairen Wert der Aktie knapp 9 Prozent höher als aktuell.

Fazit: Große Chancen, aber auch hohes Risiko

Der südkoreanische Speicherchiphersteller stellt sich auf eine sehr hohe Nachfrage nach dem von Nvidia und AMD benötigten Speicher mit hoher Bandbreite ein. Dafür will das Unternehmen in den kommenden Jahren rund 75 Milliarden US-Dollar in neue Fertigungskapazitäten investieren.

Das unterstreicht einerseits das Wachstum, mit dem in der Branche gerechnet wird, andererseits aber auch den Finanzbedarf – und die damit verbundenen Risiken, sollte sich die Nachfrage doch nicht wie erhofft entwickeln oder durch die Investitionstätigkeit weiterer Mitbewerber Überkapazitäten entstehen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion