München (ots) - Die fortschreitende Digitalisierung, die sich ständig

verändernden Märkte und der Fachkräftemangel stellen die KMU vor immer neue

Herausforderungen. In diesem dynamischen Umfeld wächst die Nachfrage nach

B2B-Experten wie Xpert.Digital (https://xpert.digital/kmu-reichweite/) , die

wertvolle Einblicke und Lösungen in verschiedenen Bereichen bieten können.

Besonders gefragt sind innovative Ansätze in den Bereichen Smart 3D (interaktive

3D-Produktvisualisierungen), Smart Marketing, Smart City und Smart

Factory/Logistics.



"Digitalisierung und Fachkräftemangel meistern mit Automation, Flexibilität und

Schnelligkeit in der Integration von neuen Technologien" - Konrad Wolfenstein

von Xpert.Digital







IoT-Technologien basieren und darauf abzielen, städtische Infrastrukturen

effizienter und ressourcenschonender zu gestalten. Die Vernetzung und

Automatisierung urbaner Systeme tragen dazu bei, das Leben in Städten nachhaltig

zu verbessern und neue Services für Bürger und Unternehmen zu bieten.



Auch die Fertigungsindustrie erlebt durch die Einführung von Industrie 4.0 und

dem Industrial Metaverse tiefgreifende Veränderungen. Der Einsatz von

RFID-Technologien und die weltweite Einführung des 2D-Matrixcodes im Jahr 2027

spielen hierbei eine entscheidende Rolle. Diese Technologien ermöglichen eine

präzisere Rückverfolgbarkeit von Produkten und effizientere Produktionsprozesse,

die auch weitreichende Einflüsse auf die KI und Blockchain-Technologie haben

werden.



Durch den Einsatz von Smart 3D-Technologien wie Extended Reality (XR) und dem

Metaverse eröffnen sich neue Möglichkeiten für beeindruckende

Produktpräsentationen. Insbesondere für große und erklärungsbedürftige Maschinen

können virtuelle Showrooms und immersive Schulungsszenarien einen echten

Mehrwert darstellen. Eine zukunftsweisende Entwicklung ist hier wiederum der

2D-Matrixcode, der die 3D-Visualisierung mit WebXR erheblich vorantreiben wird.



Im Bereich Smart Marketing steht die Personalisierung und Effektivität der

Kundenansprache im Vordergrund. Durch die Nutzung von Datenanalyse, Künstlicher

Intelligenz und Automatisierung in Verbindung mit dem Triosmarket-Modell

(https://xpert.digital/triosmarket/) können Unternehmen präzise und

vorausschauend agieren. Predictive Analytics ermöglicht es, zukünftige Trends

und Kundenverhalten besser vorherzusagen und somit gezielter auf

Marktveränderungen zu reagieren.



Für KMU ist es essenziell, sich strategisch auf diese digitalen Transformationen

vorzubereiten und entsprechend anzupassen. Hierbei ist es hilfreich, sich von

spezialisierten B2B-Experten wie Konrad Wolfenstein beraten und in der Umsetzung



